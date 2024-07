Biztosan sokan emlékeznek a néhány héttel ezelőtt tartott jótékonysági sütivásárra, ahol egy csapat önkéntes azért fogott össze, hogy egy fehérvári család kislányát, a kétéves Milla gyógykezelésére gyűjtsenek. Ők is ott voltak, hogy önzetlenül segítsenek, mosolyt csaltak az arcokra.

A jótékonysági sütivásáron a gyerekek is megmozdultak. A legkisebbeket is arra nevelik szüleik, hogy segíteni jó és fontos dolog.

Fotó: I-R kövek

Mi motiválja önöket erre, hogy segítsenek önzetlenül az elesetteken? Honnan ez az elhivatottság?

– Lehetőségeinkhez képest szeretnénk átlendíteni egy-egy nehezebb időszakon mindazokat, akiknek erre épp szükségük lehet. Legyen szó akár testi, vagy lelki egészségről. A mai világban szerintünk nagyon fontos a szeretet kifejezése. Nem gondoljuk, hogy ehhez „toronyóra kell lánccal”! Egy kis kézzel készült, festett kis kövecskével sokkal valódibb érzéseket tudunk kiváltani, legalábbis mi ezt tapasztaljuk minden alkalommal.

És akkor a nagy kérdés, amire mindenki kíváncsi: ezek a kövek valóban varázs erőkkel bírnak?

– Hogy varázslat-e? Döntse el mindenki! Amiben mi hiszünk, annak egészen egyszerű receptje van: szerezz be egy kis kavicsot, fessd be, adjál hozzá egy kis szeretett és garantáltan mosolyt csalsz az ajándékozott arcára! Hiszünk a MOSOLY GYÓGYÍTÓ erejében, ezért szívesen ajándékozunk „mosoly kövecskét”.

Kézzel festik a követek, amelynek varázsa a szeretetben rejlik.

Fotó: I-R kövek

Önök készítik köveket és pontosan mi kerül rájuk?

– Ketten festjük a köveket nagy szeretettel, és mindig az adott alkalomtól, eseménytől függ, hogy pontosan mi kerül rájuk: egy kedves kép, egy-egy szívhez szóló üzenet, ami erőt adhat. A titok, a szeretet, amivel készítjük. Fontos megjegyezni, hogy a köveink nem vándorkövek, mindig egy adott esemény kapcsán készülnek, és lehetőségeinkhez képest személyesen adjuk át azokat. A kövek beszerzése mára már nem okoz nehézséget egy székesfehérvári vállalkozó, Nagy Roland felajánlásának köszönhetően.

Számos helyen látjuk önöket feltűnni, hol a kórházban, hol az idősebbeknél? Milyenek a visszajelzések?

– Igen, a kórházból indult minden. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, mind a gyerekektől, szülőktől és a nővérektől egyaránt. Több helyről jött visszajelzés, hogy a köveket megtartották, és azóta is szeretettel néznek rá, így nemcsak rossz emlékek maradtak meg a kórházból. Ezért elhatároztuk, hogy az aktuális ünnepeken kívül, egész évben folytatjuk a kövecskék gyártását, és „Boldogság befőtt” formájában visszük be időről-időre a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára. Azóta már a kórházon kívül is sokaknak sikerült mosolyt csalnunk az arcára meglepetés köveinkkel: időseknek, egészségügyi dolgozóknak és még hosszasan sorolhatnánk. Megtapasztalhatjuk, a nagyobb boldogság adni, mint kapni érzését, amely feltölt minket energiával a jövőre nézve is. A tavalyi évben közel 2000 kő készült, és a festett köveinknek mindenhol nagy sikere van! Cserébe mi rengeteg mosolygós arcot látunk, ami nagyon jó érzéssel tölt el minket!