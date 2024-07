A faluban lassan egy évszázada minden évben megtartják a szüreti felvonulást, nem sok alkalom maradt el az évek folyamán. Arra is mindig nagyon odafigyelnek, hogy tartsák a régi hagyományokat, meglegyenek a szereplők, a táncosok és élőzene kísérje a menetet, amely nem csak a falun halad végig, de átmegy a szomszédos Alcsútra is (ez nem nagy kihívás, hiszen a két település összeér). Mert ez is az évszázados hagyomány része.

Ahogy minden évben, idén is mindkét nemből várják a vállalkozó kedvű felnőtteket és gyerekeket. Jelentkezni július 19-ig lehet a kultúrházban Vancsóné Dancsi Szilviánál. Az első megbeszélést július végén tartják, a próbák augusztus első hétvégéjén indulnak. A táncot ebben az évben is Csordásné Bárányos Márta segítségével tanulhatják be a menet résztvevői. A tabajdi szüreti felvonulást október 5-én tartják.