Egy állat vagy! – írtam Vivkónak nemrégiben az interneten. Persze kontextusából kiragadva ez az üzenet akár sértő is lehet, de ő pontosan tudta, miért írom ezt. A púderrózsaszín hajú, tengerkék szemű lány, tele tetkóval mára igazi tartalomgyártó TikTokerré nőtte ki magát, akinek, üzenetemet megelőző rövid videója a Nagyfiúk című film egyik jelenetét idézi. Az óriási színes műkörmökről (is) szóló tartalom csak annyit ígér, hogy pár percre kikapcsol és megnevettet. Így van ez a többi videójával is, ezért is lehet rákattanni. Merthogy Vivkó – azaz Helbig Vivien – körmösként dolgozik, így a szolgáltatóiparban tapasztaltakat menti át online tartalmaiba. És olyan jól csinálja ezt, hogy nem csak a szépségipart jól ismerő nők szeretik, hanem a férfiak is. „A műköröm kb. annyira érdekel, mint a rézusz majmok étkezési szokásai, de ez nagyon jó!” – írta is neki egy férfi hozzászóló.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Körmösből influenszer

Vivien kíváncsivá tett, így meglátogattam őt seregélyesi szalonjában, ahol elmesélte, hogy lett körmösből TikTokker.

– Érdekes dolog ez, mert mind a két folyamat – az, hogy körmös és az, hogy influenszer legyek –, a gyerekeimnek köszönhető – mondja a 32 éves Vivien, akinek két gyermeke is van. – Első gyermekem születésekor szerettem volna olyan elfoglaltságot, ami otthon végezhető, amit szeretek. S mivel mindig is szerettem festeni, rajzolni, így kézenfekvő volt, hogy körmös leszek. Tíz évvel később pedig, amikor a második gyermekem megszületett, elkezdtem a videós tartalomgyártást. A kicsi nagyon jó gyerek volt, így ráértem videókat készíteni. A humor mindig része volt az életemnek, ezért a videóimat is vicces tartalmaknak szántam, és persze belecsempésztem a saját tapasztalataimat – a vendégekkel való kommunikációt, a munkámat –, persze mindig pozitívan, úgy, hogy az soha ne legyen sértő.

Üde humor: követők ezrei

Olyannyira volt kereslet Vivien stílusára, tartalmaira, hogy két év alatt jelentős követőtáborra tett szert. A 32 éves fiatal anyuka ugyanis az a felnőtt, sőt, már szülőként is jelen lévő generáció, akinek ez a típusú online jelenlét nemhogy nem idegen, de már természetes. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne kellett volna keményen megdolgoznia a 170 ezres TikTok, a 85 ezres Facebook és a 27 ezres Instagram követőért. Az introvertált, befelé forduló lányból, sok tanulás és tapasztalás után lett ismert influenszer, aki mára természetesen mozog, beszél és alkot a kamera előtt. De hogy mégis hogy alakult Vivien élete, hogyan volt képes seregélyesi szalonjából országos ismertségre szert tenni?