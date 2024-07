Az Alsószentiván Községért Egyesületet nem kell már külön bemutatnunk. A Fejér Vármegye tojásfája kezdeményezésük mellett a Szentiván Trail futóverseny az egyik legismertebb programjuk, melynek idei időpontjáról is lehullt a lepel: szeptember 7., szombat! Arra kérik a mozgás szerelmeseit, hogy már most véssék be a naptárba a dátumot és adják le nevezésüket a kiválasztott távokra: a kikapcsolódás garantált!

Itt mindenki győztes, aki elindult.

Fotó: Kovács Zoltán/Archív

2023-ban több mint kétszázan húztak futócipőt és az egyik megmosolyogtató pillanat az volt, amikor a polgármester boci jelmezben teljesítette az 1 km-es kölyöktávot. Hasonló meglepetésre pedig idén is lehet számítani. A nevezési felület már aktív!

Egy éve, így értékelte Nagy Orsolya, az esemény egyik szervező a rendezvényt: