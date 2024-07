A nagy utazóval és önkénteskedővel, Kákonyi Kristóffal ismerkedhettek meg hallgatóink az első két részben. Legutóbb megtudtuk, hogy Kristóf útja során hallhatta az Oroszlánkirály című rajzfilm eredeti törzsi nyelvét is, de döbbenten hallhattuk, hogy a multik miként akadályozzák a kenyaiakat, hogy a maguk által termesztett kávét, teát fogyasszák is. Kérem, hallgassák meg a harmadik, befejező részt is!