Ahogyan korábban már foglalkoztunk is vele, a hűtőgép ma már elengedhetetlen kelléke a konyháknak. Hűtőgép speciális hőmérsékletet és páratartalmat biztosító tároló rekeszekkel, fagyasztó állítható hőmérséklettel, vákuumozógép, aszalógép, befőzőautomata, borhűtő, szóval csak néhány azon modern eszközök közül, amelyekkel könnyen és hosszan frissen tudjuk tartani az ételeket. Többük létezése már olyan természetes számunkra, mint hogy víz folyik a csapból, – bár ez sem természetes mindenhol a világban – pedig még pár évtizeddel ezelőtt sem volt minden háztartásban hűtőgép, hogy a többi berendezésről már ne is beszéljünk. Bár kétségtelen, hogy ma már sokkal könnyebb és egyszerűbb frissen tartani az ételeket, sok régi tartósítási eljárást ma is érdemes kipróbálnunk és használnunk, még akkor is, ha a mélyhűtő is fel van töltve zöldséggel, gyümölccsel és húsfélékkel.

Egy régi hűvös pince megoldás lehetett, amíg nem volt hűtőgép

Fotó: Facebook-Illusztráció

Mióta az emberiség tudatosan állatot tart és földművelést végez, az ételek tartósításának gyakorlata is kialakult, hiszen a megtermelt javakat úgy kellett elraktározni, hogy azok aztán egész évben ellássák a közösséget egészséges és tápláló ennivalóval. Míg a gabonák és száraz élelmiszerek könnyen és hosszú ideig eltarthatók, a magas víztartalmú alapanyagok – zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, húsok – hamar romlanak, de már évezredekkel ezelőtt hatékony módszereket alkalmaztak arra, hogy mégis sokáig eltarthatók legyenek. Most néhány olyan ősi tartósítási eljárást gyűjtöttünk össze, amelyekből többet még ma is használhatunk akár.

Aszalás, szabaduljunk meg a víztartalomtól

Az aszalás az egyik legősibb ételtartósítási eljárás, ami lehetővé tette és teszi, hogy a húsok, a zöldségek, valamint a gyümölcsök sokáig elálljanak. Az aszalás során az ételek elveszítik a víztartalmukat, pontosabban annak nagy hányadát, így a romlandóságért felelős gombák sem tudnak működésbe lépni. Felmenőink a fűszereket kiterítve, vagy felakasztva félárnyékos helyen szárították, a zöldségek közül pedig azokat, amiknek nagy a szárazanyagtartama, vagyis a sárgarépát, a tököt, a hagymát, a hüvelyeseket és a gombát szerették szárítani.