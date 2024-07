Elkezdődött a nyári szünidő, és már most is nagyon sokan töltik szabadidejüket strandokon, élményfürdőkben, szabadstrandon, aqua parkokban. Bár a strand a kikapcsolódás és az önfeledt szórakozás helye, valójában itt is érvényben van néhány íratlan illemszabály, amit mindenkinek be kellene tartania. Mint minden közösségi eseményen, területen, itt is fontos, hogy az ember tekintettel legyen a körülötte lévőkre, és ne zavarja mások pihenését vagy kikapcsolódását.

Összegyűjtöttünk néhány dolgot, amire érdemes odafigyelni ha strandra megyünk:

A közösségi strand nem privát közeg! Alkalmazkodjunk és ne zavarjunk másokat. Ha nem szeretjük a tömeget, vagy nehezen viseljük el embertársainkat, akkor nem biztos hogy a strand az ideális helyszín a kikapcsolódásunkhoz.

Tarts távolságot, ha lehet! Nem illik túl közel letenni a plédet, a törölközőt a többiekéhez. Amennyiben van rá lehetőség, tartani kell a személyes teret, és ideális esetben 3-4 méterrel arrébb helyezkedni másoktól.

Bár a szabadban vagyunk és nem zárt helyen, de kerüljük a hangos beszélgetést, főleg a veszekedést vagy káromkodást.

A mobiltelefon, az állandó probléma. Amennyiben telefonálni szeretnénk, vagy éppen minket hívnak, akkor a beszélgetést diszkréten, esetleg elvonulva bonyolítsuk le, úgy hogy ne kelljen másoknak is végighallgatni egy esetleges privát beszélgetést.

Az alkohol fogyasztással vigyázzunk! A melegben az alkohol sokkal veszélyesebb, hamarabb a fejünkbe száll és olykor még életveszélyes is lehet a tűző napon. Inkább ásványvizet, cukormentes limonádét vagy egy jó hideg sört fogyasszunk. A tömény vagy túl sok alkohol fogyasztása mindenképpen kerülendő.

A strandon való étkezésre is hasonló szabályok vonatkoznak, mint ha étterembe mennénk. Először is öltözzünk fel. Sem a férfiaknak, sem a nőknek nem illik fürdőruhában vagy fürdőnadrágban asztalhoz ülni. Férfiaknak egy póló legalább, hölgyeknek egy strandruha mindenképpen ajánlatos viselet.

Nem szabad megfeledkezni a lábmosásról vagy a zuhanyzásról a medencébe lépés előtt. Ez a szabály általában ki is van írva a strandokon, és a tisztaság fenntartását szolgálja.

A vízben és medencékben vegyük tudomásul, hogy nem egyedül vagyunk. Sem ugrálni, csapkodni nem illik, ha mások is vannak a vízben. Figyeljük a tiltó táblákat és azokat betartva válasszunk tevékenységet a vízben. Amennyiben gyermek is van a társaságunkban, különösen legyünk figyelemmel másokra, ezt gyermekünknek is magyarázzuk el, ne csak tiltsunk.

Azért, mert kifizettük a belépő jegyet, még nincs jogunk ahhoz, hogy rendetlenséget, esetleg szemétkupacot hagyjunk magunk után. Általában megfelelő számú szemetes szokott lenni a strandokon, ha mégsem, vagy ha többet szemetelünk az átlagosnál, mert gyerekkel vagyunk vagy nagyobb társasággal töltjük az időt, akkor legyen nálunk nylon tasak vagy bármilyen szatyor, amibe összegyűjtjük a szemetet és mielőtt hazamegyünk, azt kidobjuk a kukába. Mindig ellenőrizzük, hogy nem maradt-e szemét utánunk.

Bár a strand szabad terület, de akkor sem dohányozhatunk, pipázhatunk vagy szivarozhatunk bárhol. Főleg nem közvetlenül mások mellett. Vonuljunk félre a kijelölt helyre.

És persze ami még nagyon fontos, minden esetben vigyázzunk az értékeinkre! Egyszer egy magyar humorista "lélektani széfnek" nevezte az értékek törölközővel történő letakarását, ami valljuk be, a legkifejezőbb leírás erre. Mi, emberek, tényleg azt gondoljuk, hogy majd egy törölköző fogja megállítani a rablót, aki a telefonunkra és a pénzünkre pályázik? A nagy tömeg miatt azonban valahogy muszáj védenünk az értékeinket, hiszen egy szempillantás alatt bárki kikaphatja a tárcánkat a táskánkból. Következő „nyári” hangulatú írásunkban ezzel a témával is foglalkozunk majd, de addig is szép nyarat mindenkinek!