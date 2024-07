Szikrázó nyári napsütés. A víztükör, amely szelíden fodrozódik, visszaveri a sugarakat. Meleg van, de ez nem újdonság, sőt, a héten a meteorológusok szerint marad a forróság, tovább tombol tehát a kánikula. Nem is emlékszem az elmúlt harmincvalahány évem alatt, hogy éreztem-e már ekkora hőséget?! Azt hiszem az ilyen napokra mondjuk, hogy csak a vízparton lehet kibírni, vagy már ott sem?! A Velencei-tó vize verdesi a 30 fokot, felfrissülést már nem igen ad, némi felüdülést csupán egy-egy frissítő zápor hozhatna. A klímák is teljes fordulatszámon pörögnek, hogy elviselhetőbb legyen a meleg. Talán mindannyiunk nevében mondhatom: a tikkasztó hőség is vakációra mehetne néhány napra, a szabadságát engedélyezzük!