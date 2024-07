Idén a huszonötödik születésnapját ünneplő messze földön híres megyei egyesület tagjai különleges helyszínen, egy valóságos paradicsomban múlatták az időt felejthetetlen élményeket szerezve. Görögország egyik legszebb települése adott otthont ugyanis a nemzetközi néptánctalálkozónak. Összesen 10 ország randevúzott a fesztiválon.

Különböző táncokat jártak Görögországban a NaTE tehetségei, felnőttek és fiatalok egyaránt felléptek.

Fotó: Egyesület

Görögországi élményekkel telve

Horváthné Gogán Jolán, akinek neve mára egybeforrt a hagyományőrzőssel, a néptánc, népzene és népi mesterségek hármasával, örömmel számolt be a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület kalandjairól. Kiemelte, jó kapcsolatokat ápolnak nem csak a hazai, de a nemzetközi egyesületekkel, köztük a görögökkel, akik Magyarországon is gyakran látott vendégek a hagyományőrző fesztiváloknak, innen jött a meghívás.

– A Csoóri Sándor Program támogatásának köszönhetően új, frissen varrott ruhákkal készültünk a jeles alkalomra, amelyeket a lajoskomáromi Molnárné Fülöp Erzsébet és Dörögdiné Varga Alexandra varrt. Elárulhatom, hogy a fiatalokból és édesanyákból álló csoportjaink ruhakölteményeire csodájára jártak Görögországban. Már a fesztivál felvonulásán is hatalmas taps övezte táncosainkat – mondta mosolyogva az egyesületi elnök, Horváthné Gogán Jolán, aki hozzátette azt is, hogy természetesen a fellépések mellett a kikapcsolódásról sem feledkeztek meg.

Vastaps

– Parálián minden a strandról szól, meg a szórakozásról és mi ezt be is tartottuk. A népszerű strandot is meglátogattuk és megmártóztunk a habokban. Több mint jó volt! Fantasztikus élményekkel gazdagodhattunk abban a pár napban, fergeteges előadások voltak. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy vastapsot igazán csak mi kaptunk! Megérte tehát a sok gyakorlás, a táncosaink kitartása, sőt, jövőre is visszavárnak minket! Itt szeretném megköszönni a tánctanároknak, Benkéné Perus Ritának és Varga Jánosnak a felkészítést. A munka folytatódik! – tette hozzá büszkén az elnök.