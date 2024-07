Immáron hagyomány, hogy a Csudacserép Fazekasműhely alkotásra hívja a gyerekeket a nyár derekán. Nem volt ez másként most sem, ahol évről évre visszatérő és új résztvevők is vannak a napközis táborban.

A napközis táborban az alkotás és a fazekasság mellett a kikapcsolódásra is szántak időt: eveztek és horgásztak is.

Fotó: A szervezők

A játék és a szórakozás (evezés, horgászat, társasjáték) mellett, minden napot egy-egy tematika köré építettek, így tavaszi madáretetőt, madáritatót, halloweeni boszorkánykalapot, vagy éppen karácsonyi sütis-tálcát is formáltak agyagból, de nem maradhatott el a csigatál kisebb-nagyobb méretben sem. Sőt, az idei év újdonságaként saját társasjátékot is alkottak: amőba volt minden formában! Mindezt kézi technikával - lapnyújtással, csiga-hurka technikával marokedény formázással, felrakással abszolválták. A tábor zárásaként, pedig mindezeket ki is festették a gyerekek.

Szorgos kezek munkálkodtak a fazekas táborban, a gyerekek megtanultak bánni az agyaggal, majd a produktumokat le is festették.

Fotó: A szervezők

Halminé Göcs Katalin Fejér Termék díjas alkotó a FEOL megkeresésére örömmel értékelt, nem megfeledkezve segítőiről sem.

– Most is, mint az elmúlt pár évben pikk-pakk eltelt a két hét. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáradtunk el. A nagy melegben pedig az agyaggal is nehezebben lehetett bánni, de ügyesen megoldottuk. Köszönöm a két segítőmnek, Juhász Ilona iváncsai óvónőnek és lányomnak, Halmi Pannának gyógypedagógusnak, logopédusnak. Most egy kis pihenés következik, de már készülünk a következő évre, hiszen már a tábor alatt rengeteg ötlet felvetődött a jövőre vonatkozóan. A gyerekek inspirálnak minket, így nekünk is könnyebb, és nekik is élvezetesebb a "munka".