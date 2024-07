Elkezdődött a vakáció, nyáron az óvodák is bezárnak egy időre, ilyenkor a szülőknek, nagyszülőknek a szokásosnál is nagyobb feladatot jelent egész nap megoldani a gyerekek étkezését. A felnőtt és a 6-17 éveseknek szóló hazai táplálkozási ajánlás kiadása után most az MDOSZ hiánypótló módon az óvodás korcsoportra is kidolgozta a táplálkozási útmutatót, a 4-6 éveseknek szóló Okostányért – tájékoztat a szövetség közleménye.

A felnőtt lakosságnak szóló táplálkozási ajánlást 2016-ban adták ki az akkor már 30 éve használatban lévő helyett. Ez a friss nemzetközi tudományos eredmények és jogszabályok mellett a hazai táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe vette. Másfél évvel a hazai felnőtt lakosságnak szóló ajánlás után a gyerekekét is kidolgozta a szakmai szövetség, amely most az óvodásoknak szóló Okostányért is kiadta. A legkisebbeknek szóló ajánlás életévekre és nemekre bontva adja meg az ovisok napi energiaszükségletét, amelynél a fizikai aktivitással is kalkulálnak. Meghatározták a különböző élelmiszertípusok adagszámát és azt is, hogy a kicsik esetében mennyi egy adag.

Az óvodások napi energiaszükséglete életkortól, nemtől, fizikai aktivitástól függően, 1300 és 1800 kcal között mozog. Naponta minimum 4 adag zöldség-gyümölcs elfogyasztását javasolják nekik, 3 adag gabonafélét kellene enniük, 3 adag tejet, vagy tejterméket és emellett rendszeresen a tányérjukra kellene, hogy kerüljön hal, tojás és húsféle, valamint naponta legalább 8 pohár folyadékot kéne inniuk, főleg vizet – olvasható a közleményben.