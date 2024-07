Jenna útja a taxis szakmáig nem volt előre megtervezett. 2018-ban kezdett dolgozni diszpécserként, és itt találkozott későbbi férjével, aki akkor éppen taxizni kezdett a Sárga Taxinál. Bár kezdetben együtt dolgoztak, hamar kiderült, hogy a cég szabályai szerint ez összeférhetetlenségnek minősül. Jenna ezért kilépett, és úgy döntött, maga is taxis lesz. Így csatlakozott férje révén egy három generációs taxis dinasztiához. És mivel a Mácsfalvi név kötelez, minden vizsgáját elsőre teljesítette, így 2019-től hivatalosan is megkezdhette pályafutását a volán mögött.

A taxis vizsga

A taxis vizsga nem csupán vezetési készségek felméréséből áll. Jenna elmondása szerint egy komplex tesztsorozatot kellett teljesíteni, amely tartalmazott elméleti és gyakorlati vizsgát, valamint egy reakcióidő mérő tesztet és pszichológiai felmérést is. Ezek a szigorú követelmények biztosítják, hogy csak a legalkalmasabb jelöltek kerüljenek az utakra.

Nő a volánnál

Míg sok férfi szkeptikusan fogadta Jenna jelenlétét a taxis szakmában, a női utasok kifejezetten örültek egy női taxis megjelenésének. Jenna elmondása szerint a férfiak eleinte félve szálltak be az autójába, de hamar megszokták és elkezdték értékelni vezetési stílusát. Volt olyan eset is, amikor egy férfi utas kifizette a kiállási díjat, de nem szállt be az autóba, mert nem akart női sofőrrel utazni. Az ilyen incidensek azonban ritkák voltak, és mára a férfiak is bíznak Jenna képességeiben. Sőt, sokan kifejezetten a 12-es autót kérik a központi diszpécsertől, mert tudják, hogy azt Jenna vezeti.

A mindennapok kihívásai és szépségei

Az évek során Jenna számos kalandot és kihívást élt át az autójában. Egyszer egy nem fizető utas miatt rendőrt kellett hívnia, de szerencsére ez volt az egyetlen ilyen komolyabb incidense. Emellett azonban rengeteg pozitív élménnyel gazdagodott, például amikor egy legénybúcsú alkalmával felkérték, hogy táncoljon a fiúkkal, vagy amikor a gyerekekkel utazva mesét kapcsolt nekik a hosszabb utak során.

Az egyensúly megtalálása

Miután megszületett kisfia, Jenna egy ideig otthon maradt, majd visszatért a taxizáshoz. Azonban rájött, hogy a taxis szakma nem gyerekbarát, ezért egy másik tevékenységet is választott: pedikűrözni kezdett. Így most már nappal dolgozik, és az éjszakai műszakokat minimalizálta. A taxizás továbbra is az élete része maradt, de az új munkával sikerült egyensúlyt teremtenie a családi és szakmai élete között.

A jövő

Jenna számára a vezetés és az emberekkel való találkozás igazi szenvedély. Szereti megismerni az utasait, és minden fuvar egy új történet számára. Bár az évek során sok mindent megtapasztalt, sosem vesztette el lelkesedését a szakma iránt. Az élet különböző szakaszaiban más-más kihívásokkal néz szembe, de mindig megtalálja az utat, hogy egyensúlyban tartsa a karrierjét és a családi életét.