– Részben igen, nehéz egy nagy múlttal rendelkező repülőtéren olyan dolgokat tenni , amiket más nem szokott. Idegen vagyok, nem a szakmából jövök, nő vagyok, sok ilyen mondattal találkoztam… ezekkel mind nem egyszerű megküzdeni… A kezdeti súrlódások remélhetően már csökkentek a meglévő egyesületekkel, nekem az a célom, hogy ne a konfliktushelyzeteket keressük, hanem a megoldásokat.

Mikor repült utoljára?

– Ó már vagy két hónappal ezelőtt. A munka mellett csak hétköznap fordulhat elő, hogy megkérem a társamat, hogy repüljünk egyet… Itt minden olyan szép, dimbes-dombos, a repceföldek vagy a napraforgó mezők, de a Duna is gyönyörű felülről… én az apró dolgoknak is tudok örülni, de ha nincs is lehetőségem felülről nézni, akkor is jó dolog a reptér látóhatáráig elnézve csodálni a naplementét… Én úgy érzem, hogy itt vagyok itthon, nagyon szerettem azt az országot is, amely otthont adott nekem 10 éven keresztül, de nekem Baracs az otthonom...

A cikk szerzője: Fekete Györgyi /duol.hu

Az eredeti cikket ide kattintva tekinthetik meg.