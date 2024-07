Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

5. Növekvő óceáni és mediterrán behatás: Európa legsérülékenyebb területe Dél-Európa, ahol a jelentős hőmérséklet emelkedés és a csökkenő csapadékmennyiség együttes hatása olyan területeken jelentkezik, melyeken már most is vízhiánnyal küzdenek. Mivel Magyarország e régió határán fekszik, ezért hazánkban a klímaváltozás kockázatainak megítélésekor lényeges, hogy a Kárpát-medence az óceáni, a száraz kontinentális és a mediterrán éghajlati régió határán helyezkedik el. E határzónában az éghajlati övek kisebb eltolódása is oda vezethet, hogy a Kárpát-medence és Magyarország átmenetileg átcsúszhat a három hatás valamelyikének erőteljesebb hatása alá. Jelenleg azt láthatjuk, hogy télen egyre markánsabb az enyhe óceáni, míg nyáron a meleg mediterrán behatás. A hideg fagyos teleket okozó kontinentalitás egyre gyengébb és csak időnként gyakorol rövid ideig fennálló hatást időjárásunkra.

6. El Niño és La Niña? Európa időjárását és hosszabb távon éghajlatát közvetlenül nem befolyásolja a csendes-óceáni ENSO. Eddig nem sikerült erős kapcsolatot kimutatni normál ENSO hatások és Európa időjárási mintázata között. Azonban, ha az átlagosnál erősebbek, azaz nagyobb anomália lép fel a Csendes-óceánon, illetve tartósan 24-36 hónapig sem épülnek le, akkor már képesek befolyásolni az Európa időjárását is befolyásoló cirkulációs folyamatokat. Európában 2021 és 2022 nagyrésze a szélsőséges La Niña, a klímaváltozás és a jet streamek gyengülése miatt az átlagnál jóval melegebb és szárazabb volt. Különösen a csapadékhiány okozott problémákat, mivel nem volt megfelelő párolgás a Csendes-óceánon és a nedvességben amúgy is deficites északi mérsékelt éghajlati öv nem jutott kellő mennyiségű vízgőzhöz a szállítószalagokon keresztül. Ami pedig érkezett nem volt képes telítetté válni a nagyon magas hőmérséklet miatt. A légkörben felgyülemlett, de nem elégséges telítetlen vízgőz, mint erős üvegházhatású gáz visszacsatolást indított be és tovább fokozta a hőséget és a csapadékhiányt. Természetesen ehhez nem volt elég csak a La Niña, más makro-cirkulációs és éghajlati folyamatokra is szükség volt, pl. a jet stream tartós és éles hullámzására vagy az óceánok hőmérsékletének fokozatos emelkedésére is.