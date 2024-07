A beszélgetés mellett más programokkal is készülnek az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Barátság napi dispután. - Az év folyamán számos olyan kiemelt nap van, ami felhívja a figyelmünket arra, mit teszünk, vagy éppen mit nem a dolgos hétköznapok során, milyen értékeink vannak és mire lenne érdemes jobban odafigyelni. Van gyereknap, de ünnepeljük az anyákat és már az apákat is, létezik világnapja a hálának, az ölelésnek és a barátságnak is. Utóbbi három olyan, amelyek fényt is hozhatnak a sokszor szürke hétköznapokba – fogalmazott Ampli Ferencné, a Barátság napi disputa ötletgazdája, aki ezúttal is nagy lelkesedéssel szervezte és türelmetlenül várja július 27-ét - azért tették szombatra, hogy még többen el tudjanak menni -, a rendezvény napját.

Ampli Ferencné (b) a tavalyi Barátság napi dispután az akkori adománnyal

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A programok 17 órakor kezdődnek a Rákóczi utca belső oldalán található tájházban, ahol a helyi néptáncegyüttes vezetője, Gula Miklós gondoskodik autentikus zenéről, de lesz pónifogat és népi gyerekjáték is. Szombaton tartják a névadóját a farönkökből készült őzikének és gidájának, a nevekre bárki tehet javaslatot. Egy régi mézpörgetővel is bővül a tájházban kiállított eszközök sora, amit szintén meg lehet majd nézni, de természetesen az egész házat bejárhatják az érdeklődők szombat délután. – Beszélgetünk, uzsonnázunk és koccintunk majd annak örömére, hogy együtt vagyunk, mert iszkaszentgyörgyinek lenni jó! – zárta Ampliné, aki kiemelte: nem csak falubelieket várnak!