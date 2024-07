Szabó Kata Borbála, az Alebrije Mozgásművészeti Stúdió vezetője és edzője és Táncművészeti Egyetemet végzett férje a saját lányait szerette volna balettre oktatni, hogy szép mozgásuk, tartásuk legyen. Amikor erről a faluban mások is tudomást szereztek, jelezték, vinnék ők is a lányaikat. Így indultak a táncórák Tordason nyolc évvel ezelőtt. A második évben az elfoglalt színházi férj helyett egy hip-hop oktató érkezett, bővült hát a táncoktatás palettája. Közben Kata, aki eredetileg cirkuszi képzést kapott és légtornázott, elvégzett egy légjóga képzést is. – 2018 óta egyedül dolgozom a gyerekekkel és azóta van a balett mellett légtorna is. Már a következő évben elmentünk az első légtorna versenyünkre, szóval kiléptünk a tordasi komfortzónánkból – mesélte. Mindjárt az elején pozitív visszajelzést kaptak: az első versenyen a középmezőnyben végzetek a kislányok.

Az Alebrije Mozgásművészeti Stúdióban a balettoktatás a képzés alapja és a sikerek egyik titka

Forrás: Alebrije Mozgásművészeti Stúdió

Berobbant a légtorna

A Covid-évek náluk is csendesen teltek, ám azt követően szinte berobbant a légtorna Tordason. Tavaly a nagykőrösi Cirkuszi légtorna versenyről már egy első és egy harmadik helyezéssel tértek haza. A légtorna mellett táncversenyekre is járnak –mozdulatművészet kategóriában indulnak–, tavaly az Országos Berczik Sára Emlékversenyen szereztek ezüst és bronzérmet. Az egyesület, ami még csak most áll bejegyzés alatt, idén már külön versenycsoportot is működtet. – A légtornában gyorsan lehet látványos eredményeket elérni, de a versenyszint egy teljesen „más kávézó” – tette hozzá Kata.

A Nagycirkuszban is felléptek

A cirkusz világába egy országos mentorálási programnak köszönhetően csöppentek bele, melyet a Nemzeti Kulturális Alap indított. Az Alebrije ráadásul a többszáz résztvevő közül bekerült a húsz kiemelt egyesület közé. Ez újabb lehetőségeket nyitott. – Áprilisban a legnagyobb táncverseny-dömping közepén jelent meg a felhívás a Manézs fesztiválra, ami valójában egy verseny. Beküldtük a produkcióinkról készült videókat, de álmomban sem gondoltam volna, hogy a sebtében összeállított pályázati anyaggal tényleg be is kerülünk. A benevezett 17 gyerekből mindet beválogatták a videóselejtező alapján. Végül öten léphettek fel a Manézs Győztesek Gálája műsorában június végén, ahol már nem a saját számaikat mutatták be a kiválasztott fellépők, hanem a Fővárosi Nagycirkusz által alkotott produkciót. Hatalmas élmény volt! – mesélte Kata, aki hozzátette, a tordasi gyerekek mellett ma már érdiek, martonvásáriak és gyúróiak is járnak a stúdióba.