– Ez azért nem most kezdődött, hanem 2001-ben, amikor megvettem az első Alfa Romeómat. Még nem volt Facebook, Instagram, az index.hu-nak volt egy Alfa Romeo fóruma, ahol a tulajdonosok tapasztalatot cseréltek, és néha találkozgattak. Az új autómmal én is elmentem ezekre a találkozókra. Elindultunk Esztergomba, hogy kicsit autózzunk. Aztán évről évre egyre többen lettünk, én pedig valamiért belecsöppentem ebbe a közösségépítői szerepbe. Aztán azon vettük észre magunkat, hogy pár évvel később már 400-500 autó érkezik a rendezvényre és külföldről is elkezdenek jönni. Az első Alfa City még 2007-ben volt, Esztergomban. Akkor már 700-800 autónál jártunk. Ki is nőttük az esztergomi bazilika parkolóját, ahol ez kezdődött. Elvittük a monostori erődbe, ott is voltunk pár évig, aztán elköltöztünk a Balatonra. Ott csináltunk egy rekordot 2019-ben, akkor több, mint 1500 Alfa Romeo gyűlt össze. A Covid után érkeztünk a Szalki-szigetre, itt ez most már a negyedik találkozó.

Ez a helyszín hogy jött?

– A korábbi helyszínt a Balatonon már nem lehetett ilyen rendezvényekre használni és elkezdtünk keresgélni, de a Balatonnál nem találtunk megfelelőt, ahol folytatni lehetett volna. Elkezdtünk körülnézni az országban és egy Alfás ajánlotta, hogy nézzük meg a Szalki-szigetet, szerinte itt el fogunk férni. Ekkor már bőven ezer autó fölötti létszámot kellett elhelyeznünk, és így nagyon kevés olyan rendezvényhelyszín maradt, ahol ez meg tud valósulni. Nyilván egy csomó szempont volt, aminek meg kell felelni, hogy például az Alfával érkező vendégek, akik nem kiállítói autóval érkeznek, azok is közel lehessenek a központi területhez. Itt összeállt, aminek meg kellett felelni. Van kemping is, jól működött minden, belevágtunk. A Covid utáni első évben – annak ellenére, hogy védettségi igazolványos rendezvény volt – több mint nyolcszáz Alfa jött el a rendezvényre. Utána ezt az ezer körüli szintet hoztuk, de volt már ezer fölött jóval, viszont a korábbi rekordot nem sikerült azóta sem megdönteni. De nem is ez a cél, hanem ezt egy minél igényesebb rendezvénnyel kiszolgálni. Rengeteg érdekes programmal, izgalmas autókkal, olyan alfákkal, amiket még az ős alfások sem feltétlenül láttak még. Mint ami most lement a színpadról, ez a Giulia GTAm, ami egy 500 darabos limitációs versenyautó, ami közúton is használható. Óriási tömeg volt. Az Alfa City 17 éves történetében nem egyszer fordult már elő az, hogy egy-egy új modellnek is itt tartották a hivatalos premierjét. Most is volt egy ilyen, az Alfa Romeo Junior, ami már tisztán elektromos.