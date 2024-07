Az ALS-ről vélhetően nem sokan hallottak, de ha a betegség kapcsán Karsai Dániel nevét említjük, bizonyára többen tudják: egy gyógyíthatatlan betegségről van szó és az egyébként alkotmányjogász férfi az aktív eutanázia magyarországi legalizálásáért küzd, lévén maga is ALS beteg. Ugyanebben a betegségben szenved egy váli fiatalasszony is, akinek gondozásáért a család mindent megtesz, de egyre romló állapota miatt ez nem csak fizikailag, hanem anyagilag is igen megterhelő. A községben nem régen gyűjtést indítottak, hogy segítsenek a családnak: két helyi boltban – a Spájzban és a Zoli boltban – gyűjtőládákat helyeztek ki, amelyekbe folyamatosan várják a családnak szánt adományokat. Ezen felül, július 11-én csütörtökön 17-19 óra között jótékonysági sütivásárt rendeznek az önkormányzati hivatal emeleti termében. Erre várják nem csak a vásárlókat, de a süteményt felajánlókat is. Aki szívesen sütne, keresse fel Orosz Ágnest, vagy Mészárosné Bencsik Csillát privát üzenetben a közösségi oldalon keresztül!

Bechtold Tamás polgármester azt is elárulta, úgy tervezik, hogy az augusztus 30-31-én megrendezésre kerülő Váli-Völgyi Vigasságok nyitóestéjén tartott koncertek bevételét is a családnak ajánlják fel. Arra egyelőre nincs lehetőség, hogy külön számlaszámra utaljanak adományt.