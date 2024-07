A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének legújabb hírlevele alaposan körbejárja a mikroműanyagok témáját. Ebben azt írják, hogy az évente termelt műanyag 90 százaléka műanyaghulladékként végzi, amely az óceánokba, hulladéktárolókba vagy közvetlenül a talajba kerül és felhalmozódik.

Forrás: Illusztráció / pexels.com

Már a növényekben és az állatokban is jelen van

A műanyaghulladékok eltérő fizikai- és kémiai folyamatok során apró műanyag részecskévé, azaz mikroműanyagokká bomlanak. Ezek az 5 mm-nél kisebb átmérőjű műanyag részecskék képesek behatolni az állati- és növényi sejtekbe és a szövetekbe, így a tápláléklánc részeként az emberi szervezetbe is bejuthatnak, ahol felhalmozódhatnak és biokémiai reakciókat okozhatnak, potenciálisan toxikus hatásokkal. Nagy kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre, mivel méretük miatt könnyebben átjuthatnak a biológiai gátakon, például a vér-agy gáton vagy a placentán. Mikroműanyagok a tüdőn, a bőrön és az emésztőrendszeren keresztül is bejuthatnak a szervezetbe.

Minden műanyag, amit használunk, veszélyforrás

Több kutatási eredmény bizonyította, hogy különböző élelmiszerekben és italokban kimutathatóak mikroműanyagok, egyes élelmiszertípusok azonban magasabb arányban tartalmazzák őket. Ilyenek lehetnek például: az ivóvíz, a palackozott ásványvíz és az egyéb italok, tea, tej és tejtermékek, sör, halak, tenger gyümölcsei, tengeri só, méz és cukor, zöldségek és gyümölcsök. Ezek általában a műanyag csomagolásuk miatt tartalmaznak még több mikroműanyagot. De nemcsak az élelmiszeripari feldolgozás és csomagolás során kerülhetnek az ételekbe és italokba mikorműanyagok, de a háztartásban megtalálható csaknem valamennyi, napi rendszerességgel használat tárgy révén is – veszélyforrást jelentenek az olyan műanyag konyhai eszközök, mint a spatulák, kanalak, tálak vagy a műanyag vágódeszka. És veszélyt jelent az is, ha műanyag edényben melegítjük fel a mikrohullámú sütőben az ételt. De kerülhet mikroműanyag az ételbe a műanyag alkatrészeket tartalmazó konyhai gépekből, vagy a frissentartó fóliából is, amibe az uzsonnánkat csomagoljuk.