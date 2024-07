A kézműves foglalkoztató épület fél hektáros zöld területen helyezkedik el a Fő út 34-es szám alatt, hangulatos vidéki környezetben, amely kiválóan alkalmas osztálykirándulásokra, csoportok fogadására, vagy akár a családok részére is. Kézmosás, mosdó és parkolási lehetőségek is adottak.

A FEOL megkeresésére a fivérek büszkén beszéltek alkotóműhelyükről, amely alig pár hete várja tárt karokkal az érdeklődőket. Kiemelték, céljuk megőrizni ezt a szép hagyományt és megmutatni az érdeklődőknek, hogyan él ma egy kézműves.

Az alkotás rejtelmeibe is beleláthatnak az érdeklődők.

Fotó: Interjúalany

A testvérektől azt is megtudtuk, hogy a római korban használt hasonló technikával égetnek egy kétosztatú római fatüzelésű kemencében, amivel természetesen az idelátogatók is megismerkedhetnek, sőt beleláthatnak a szerkezet működésébe, valamint az agyagedények és a szobrászat rejtelmeibe is. Természetesen az alkotásokat a készítőik haza vihetik magukkal.