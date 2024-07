A sokszor szimplán csak lecsőfőzőként emlegetett esemény már jó ideje túlnőtt Székesfehérvár határain, évről évre sokan érkeznek a városon kívülről is. Akadnak, akik minden évben főznek, így számukra már rutin a jelentkezés, mások talán most főznének először. Íme a jelentkezés részletei!

A magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek csapatukat augusztus 25-ig regisztrálhatják az online felületen, amelyen térképről választhatják ki főzőhelyüket, a jegyfoglalási rendszerekből is ismert módon. A helyszín idén is a Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút által határolt terület lesz. Nevezés előtt érdemes tanulmányozni a helyszín térképét. Jelentkezni csak és kizárólag online lehet! A szervezők kérik, hogy a regisztráció előtt minden jelentkező olvassa át a honlapon az esemény részletes felhívását és a kapcsolódó dokumentumokat!

A részvételi díjat a regisztrációt követően 5 munkanapon belül be kell fizetni, a helyfoglalás kizárólag a befizetés után válik véglegessé. Ezt online bankkártyás fizetéssel is meg lehet tenni, ebben az esetben a főzőhely foglalása azonnal véglegessé válik. Lehetőség van átutalással történő fizetésre is, aki pedig személyesen szeretné befizetni a részvételi díjat, ezt készpénzzel vagy bankkártyával teheti meg a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sor 3. alatti központjának pénztárában. A pénzbefizetésre július 1-től szeptember 1-ig van lehetőség, a lecsópénztár hétfőn 10.00–18.00, keddtől péntekig 7.30–15.00, pénteken pedig 7.30–13.00 óra között tart nyitva.

Az idei már a tizenkilencedik lesz a Lecsófőző Vigasságok sorában, a nap végére most is kiderül majd, ki lesz 2024-ben a Lecsókirály, a hagyományoknak megfelelően új gazdára talál a Sipi Emlékkupa, díjazzák a Legdekoratívabb Főzőhelyet és a zsűri átad egy különdíjat is. A részvételi díjért cserébe a szervezők tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk.