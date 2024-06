A 2024-es kikötés és külső segítségnyújtás nélküli, szóló Föld-kerülő vitorlásverseny, a Vendée Globe előtti utolsó kvalifikációs verseny mezőnye egy héttel ezelőtt, május 29-én, magyar idő szerint 20 órakor rajtolt el az Egyesült Államokból, a Nagy Almából. A New York Vendée szóló mezőnye most már nagyjából túl van az út felén, a hajók az Atlanti-óceán közepén küzdenek a hullámokkal és a változó körülményekkel.

A természet néha nagyszerű pillanatokkal ajándékozza meg a hajósokat. Minden résztvevő fényképez, amikor tud, Szabolcsnak ez a képe talán a legjobban sikerült az összes között, ami jelenleg látható a verseny honlapján

Fotó: Weöres Szabolcs

Weöres Szabolcs két fárasztó nappal, szinte alvás nélküli éjszakákkal kezdte a versenyt. A rajt idején még igen nagy volt a „forgalom”, arra komolyan oda kellett figyelniük a résztvevőknek, míg a második éjszakán a különböző irányokból érkező, 35 csomóig erősödő szél nehezítette a vitorlázók dolgát. Később eleredt az eső, a szél továbbra is minden irányból fújt, a hajósok pedig alig láttak valamit maguk körül: mindenki egy kiegyensúlyozottabb időjárási zónára várt.

Ezt a képet akkor készítette, amikor közel került Kojiro hajójához

Fotó: Weöres Szabolcs

Aztán eljött az a reggel is, amikor a magyar hajót gyönyörű napfelkelte és szivárványos égbolt köszöntötte. Szabolcs aznap összetalálkozott az 58 esztendős Kojiro Shiraishi-vel. A japán versenyző az első ázsiai, aki már teljesítette a Vendée Globe-ot: jelenleg négy hellyel Szabolcs előtt halad a franciaországi kikötő, Les Sables d’ Olonne felé. Ezek a találkozások mindig felvidítják a vitorlázókat, hiszen ilyenkor nem csak fényképezik és videózzák egymást, rádió segítségével beszélgethetnek is. Történt egy kellemetlen eset a New Europe fedélzetén: az első napokban böglyök lepték el a hajót, több száz kellemetlen rovar tette pokollá Szabolcs életét. Mint kiderült, ezzel nem volt egyedül, így járt a belga Dennis van Weynbergh is, aki Fa Nándor korábbi hajójával, a kissé átépített ex-Spirit of Hungary-vel valamivel Szabolcs előtt halad. A mezőny hajói egyébként két csoportra szakadtak az óceánon attól függően, hogy észak, vagy dél felől kerülik-e meg az Azori-szigeteket. A magyar az északi, közvetlen útvonal mellett döntött.

A New Europe még a rajt előtt, a világ egyik legismertebb városával a háttérben

Fotó: New York Vendée

Tegnap, azaz június 5-én jött el az a pillanat, amikor a New Europe átlépte az 1500 tengeri mérföldes határt és ezzel végképp bebiztosította a helyét a Vendée Globe negyven indulója között. Fa Nándor mentoráltja boldogan üzente haza: köszöni a támogatást, a pozitív gondolatokat és a rengeteg szeretetet, amit kap magányos útja során. Most már nincs más feladata, mint biztonságosan elérni a jelenlegi kvalifikációs kihívás franciaországi célkikötőjét. A New Europe jelenleg, e sorok írásakor – a sorrend nagyon gyorsan változik – a huszonkettedik a huszonnyolc hajó mezőnyében. A versenyben a francia Charlie Dalin vezet, akinek már volt egy második helye a 2020-as Vendée Globe-on, és a következőnek is nagy esélyese. Dalin várhatóan szombaton, vagy vasárnap éri el Les Sables d’ Olonne kikötőjét: győzelméhez nem férhet kétség.

A New York Vendée elnevezésű versenyt ITT lehet követni.