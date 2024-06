Jakupcsek Gabriella. Az újságíró, közéleti személyiséggel legutóbbi két könyve kapcsán folyik majd a beszélgetés. A szerző tavaly megjelent A napos B oldal című bestsellerében megmutatta, van teljes élet negyvenen túl is. Legújabb könyvében, a Csakazértis szerelemben pedig inspiráló beszélgetéseivel sok humorral és saját bölcsességeivel adja vissza a reményt, hogy még boldogok is lehetünk, élhetünk kiegyensúlyozott párkapcsolatban és velünk maradhat vagy éppen újra ránk találhat a szerelem. A Köfém Művelődési Házban ezekről – tegyük hozzá – is hallhatnak majd a résztvevők, de minden bizonnyal sok más olyan témáról is szó esik majd, ami túl a negyedik ikszen válik fontossá, aktuálissá vagy éppen érdekessé. A rendezvény belépőjegyes!