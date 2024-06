Anno, a váli játszótér felújításáért rendezett jótékonysági futás hívta életre a VÁLkörzést még három évvel ezelőtt, ám idővel a rendezvény kinőtte magát, így szombaton már nem csak váli és környékbeli családok látogatottak el a nemes célokat is támogató eseményre, de a megyén kívülről is. Az esemény kiemelt témája volt az egészségtudatosságon túl a sokszínűség, amelyet a szervezők bele is csempésztek a programelemekbe, ezzel is megmutatva: a sport mindenkié! Több táv között volt például az 1 kilométeres futam, ahol együtt futott a családokkal a tordasi szociális otthon lakóinak csapata is. A VÁLkörzés bevételéből pedig a szervezők a Duchenne-féle izomdystrophiában szenvedő 3 éves Kneifel Ádin gyógykezelését támogatták.

Bár az időjárás olykor a bolondját járatta a szervezőkkel, ám ez a rendezvény színvonalából mit sem vont le. Hogy mennyire jó hangulat uralkodott, példázza: bármerre is kalandozott tekintetünk, elégedett és vidám arcokat láttunk, mindenki jól érezhette magát és megtalálhatta a kedvére valót. Számos élményekben és mozgásban gazdag program volt a napirenden: néptánc, gyerekjóga, ringató, zumba, családi vetélkedő, gyógynövény-és nordic walking túra, futó- és kerékpáros kihívások és kézműves foglalkozások. Mindezek mellett, a legbátrabb férfiúk és hölgyek akár a Nemzetközi Hidegvíz Törzs Egyesület jeges vízében is ejtőzhettek, regenerálódhattak a szakemberek óvó és vigyázó szemei előtt. Meg kell mondjam, meglepően sokan frissültek fel a „dézsában", labdarúgók és lelkes amatőrök legyőzve félelmeiket merültek alá az egészségmegőrző hidegbe. Őket elnézve kedvet is kaptunk, megígértük, legközelebb mi is kipróbáljuk!

A tapasztalatokat összegezve, idén is nagyot ment a VÁLkörzés, a szlogen önmagáért beszél: „kihívás két lábon és két keréken". Aki kint volt átélhette mindezt és csakis jól érezhette magát, így a résztvevőkkel együtt már alig várjuk a jövő évi folytatást!