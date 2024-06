Jubileumi piacnap

Igazi közösség a martonvásári és ezt a mögöttünk hagyott hétvége is hűen bizonyítja. Szombat délelőtt ünnep volt kérem, méghozzá nem is akármilyen ünnep: hároméves lett a martonvásári piac és vele együtt a MartonKult Piac + Program kezdeményezése is. Horváth Bálint alpolgármester és Bocsi Andrea, a MartonKult igazgatója kedves szavakkal és emléklappal köszöntötte a portékáikat kínáló őstermelőket, kistermelőket és a kiskereskedőket, majd előkerült az óriás csokitorta is a jeles alkalomból.

A martonvásári piac harmadik születésnapján köszöntötték az őstermelőket

Fotó: MartonKult

Pezsgett Martonvásár

Vasárnap este aztán a település egyik büszkesége, a Dynamic Dance Crew Táncegyesület szántotta fel a színpadot évzáró gáláján, ami úgy betalált, hogy még mindig a hatása alatt vagyunk. A Tóth Iván Sportcsarnok megtelt érdeklődőkkel. A közel két órás műsorban 8 csoport és 120 táncos mutatkozott be telt házas közönség előtt Mózsik Viktória és Molnár-Patkós Anetta vezetésével. A vidám és dinamikus produkciók végén pedig sor került az oklevelek és a különdíjak átadására is, melyet idén a versenyzői csapatok kaptak a decemberben elért országos bajnoki és a májusban kapott Budapest bajnoki cím elismeréséül.

Az egyesület megálmodója és alapítója Mózsik Viktória büszkeséggel beszélt tanítványiról a XXIV. évzáró gálán, ahol a FEOL-nak elmesélte, egy kisebb pihenő után ismét felveszik majd táncos cipőiket, hiszen júliustól indulnak a helyi és környékbeli fellépések, valamint a napközis táborok is, melynek idén is a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ ad otthont.