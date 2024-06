– Úgy tűnik, végre Nyugat-Európában is kezdik megérteni ezt.

– Abszolút. Németországban is, de a jelzés Franciaországban a legnyilvánvalóbb. Macron politikája növelte legjobban annak a veszélyét, hogy háborúba sodródik az Európai Unió, ennek ő volt a leghangosabb szószólója és ő lett a választások legnagyobb vesztese. Ez reményt ad nekünk arra nézve, hogy talán mégsem csinálnak ostobaságot. Persze, hogy Isten a nagy gondviselő, persze, hogy Ő irányítja a nagy folyamatokat, de abban bennünket használ, hogy a világ sorsa merre fordul. Nekünk nem fatalista módon kell a helyzethez viszonyulnunk. Egy ismerősöm mondta: „Úgyis mindegy, mit teszünk, mert Isten már eldöntötte, mi lesz velünk, lesz-e háború, vagy világvége.” Állj! A keresztény hit nem fatalista! Nem azt mondja, hogy ha úgy van megírva, úgy is kell lennie. A Szentírás alapelveket fektet le, irányokat, utasításokat, parancsokat ad, és ezeket tudjuk jól vagy rosszul alkalmazni. Isten ezt is figyeli és kalkulálja. Többek között ezért nincs leírva a Bibliában az, mikor lesz a világvége, ezért nem értünk egyet azokkal a vallási közösségekkel, akik néha megprófétálják, hogy például július 6-án vége lesz mindennek. Az nem úgy van, hogy mi emberek, mint a bábuk, csak létezünk. Nagyon sok függ a döntéshozóktól, és ilyen értelemben, ha kicsiben is, mi szavazók is döntéshozók vagyunk. Tőlünk függ, merre megy tovább a világ.

Két vidám rendfenntartóval az egyik amerikai kiküldetése során. Egyre többen aggódnak az Egyesült Államokban, hogy akár polgárháborús helyzet is kialakulhat a választásokhoz közeledve

Fotó: Steiner József archívumából

– Orbán Viktor miniszterelnök valahogy úgy fogalmazott, hogy az uniós választás csak az első forduló, novemberben az Egyesült Államokban is változásra lesz szükség. Ön szoros kapcsolatot ápol sokakkal a tengeren túlról. Ők mit mondanak? Miként készülnek az elnökválasztásra?

– Hasonló feszültségek és kétségek tapasztalhatók ott is, mint Európában. Szolgálatom és munkaköröm kapcsán gyakran járok az Egyesült Államokban, éltem is ott egy ideig. Több mint húsz államban lakókkal van valamilyen kapcsolatom, világiakkal, gyülekezetbe járókkal egyaránt. Nagyon nagy a feszültség, különösen a közelmúlt történései, Donald Trump elítélése miatt. Nem tudni, mi lesz vele, ítélhetik négy, de százharmincnégy évre is, miközben előfordulhat, hogy nem kell leülnie egyetlen napot sem. Az elmúlt héten járt nálam egy amerikai házaspár, a férfi megyei bíró, a felesége doktornő, értelmes, olvasott emberek. Hihetetlen nagy félelmekkel és aggodalmakkal készülnek a novemberi választásokra, még a fegyveres erőszak lehetőségét sem zárják ki főként akkor, ha Trumpot börtönbe zárják és megakadályozzák, hogy elinduljon az elnökválasztáson. Olyan szintű megosztottságot látni Amerikában, ami korábban nem volt jellemző. Mindig versenyzett a két nagy erő, a demokratáké és a republikánusoké, de ha valakit elnökké választottak, akkor beállt mögé mindenki, hiszen egy az ország, egy a nemzet, egy a zászló. Ez a Biden-adminisztráció alatt megszűnt, mert olyan messzire mentek el a politikai mozgások és dinamikák, hogy a republikánusok nem tudtak tovább az elnök mögött maradni. Erős az amerikai társadalom megosztottsága, és csak reménykedhetünk abban, hogy ez nem torkoll majd egy újabb polgárháborúba. Erőteljesen ott is a háború és a béke kérdése lesz a választások meghatározó tényezője. Lehet, hogy valakinek Trump nem szimpatikus, nekem is van személyes véleményem róla, a karakteréről, a jelleméről. De az nem kérdés, hogy az ő idejében nem indult háború, nem gerjesztett konfliktust, Izrael pedig a legjobban volt pozícionálva az arab államok szorításában. Trump ígéretet tett arra, hogy nagyon rövid idő alatt véget vet az ukrán-orosz háborúnak. Ez számunkra fontosabb, mint az, hogy a tengerentúlon mi lesz az LMBTQ közösséggel, megmaradnak-e a családok, mi történik a házasság intézményével, vagy Amerika végképp elmegy abba az irányba, ahol ezek az értékek eltöröltetnek.