Bár a magyar dolgozók túlnyomó többsége támogatja az otthoni munkavégzést és mindössze 15 százalék azok aránya, akik kifejezetten ellenzik azt, az erre vonatkozó munkahelyi szabályok többnyire nem a munkavállalók döntésén múlnak. Jelenleg tízből hat embernek csak a kijelölt munkahelyéről van lehetősége dolgozni, pedig közülük sokan saját megítélésük szerint többnyire, vagy akár teljesen el tudnák végezni a munkájukat otthonról is – mutat rá a legnagyobb hazai állásportál reprezentatív kutatása.

Ahol nincsen home office lehetőség

Sok esetben a munka természete miatt nem is lehet távoli munkavégzésről beszélni, hiszen a mindennapi feladatok egy konkrét helyhez kötik az illetőt. Ilyen a fizikai munka, de szellemi munkakörben is sok olyan van, akiknek muszáj bejárniuk minden nap. Ez az országos átlagnál gyakoribb az államigazgatásban (74%) és az állami oktatásban dolgozók (77%) körében. Velük ellentétben azonban vannak, akiknél elvileg kivitelezhető lenne a távoli munkavégzés: 56 százalék úgy gondolja, részben vagy teljesen el tudná látni a munkáját otthonról is, mégsincs rá lehetősége.

Ahol elérhető a home office

Ahol alapvetően számolhatnak a munkavállalók az otthoni munkavégzéssel, ott a legtöbb esetben ez heti 5 munkanapra vonatkozik, az arány azonban tavaly óta 11 százalékkal csökkent. A home office-ból is dolgozó emberek körében a legelterjedtebb, hogy bizonyos napokon otthonról, míg másokon az erre kijelölt helyről dolgoznak. Közel ilyen gyakori, hogy a kollégák egy része kizárólag távolról dolgozik, míg a többiek minden nap bejárnak. Ebből kirajzolódik, hogy több munkaadónál is áttértek a személyekre szabott távmunkalehetőségről a cég egészét értintő, de előre kijelölt munkanapokat meghatározó hibrid rendszerre.

Milyen munkarendet szeretnének a munkavállalók?

Egy év alatt csökkent azoknak az aránya, akik a mindennapi kötelező bejárást üdvözölnék, a többség pedig időszakosan rendelné el a home office és a munkahelyre való bejárás váltakozását, de vannak, akik arra vágynak, hogy a kollégák közül senkinek se kelljen bejárni munkavégzés miatt egy adott helyre. A felmérés azt is kimutatta, hogy a munkavállalók mintegy negyede arra számít, hamarosan csökkentik az otthonról ledolgozható munkanapok számát. Ezzel szemben csak 15 százalék véli úgy, hogy a jövőben nagyobb szabadsága lesz a munkavégzés helyének megválasztásában.