– Mi történik, ha már megcsípett minket egy vérszívó, netalán több? Hogyan enyhíthetjük a csípés okozta viszketést és irritációt?

A rozmaring hidrolátum nagyon hatékony a szúnyogcsípések kezelésében. Ez a hidrolátum csökkenti a gyulladást és az allergiás reakciókat. Két éves kortól bátran alkalmazható. Egy éves kor alatt a levendula hidrolátumot ajánlom, ami szintén hatékony a csípések enyhítésére. Fontos azonban, hogy felelősséggel használjuk ezeket az anyagokat, és kisgyermekek esetében különösen körültekintően járjunk el, alkalmazás előtt végezzünk bőrpróbát.

Az illóolajok terén nemcsak laboratóriumi kutatásokat szeretne végezni Réka, ezért megalapította a Rozmaringos műhelyt

Fotó: BR

– Végül azt szeretném megkérdezni, hogy milyen szúnyogriasztó termékeket alkalmaz a témában jártas kutatóbiológus?

Célul és hivatásomul tűztem ki, hogy az illóolajok terén nemcsak laboratóriumi kutatásokat szeretnék végezni, hanem mindemellett szeretném az embereket megismertetni az illóolajok jótékony tulajdonságaival és a növényi esszenciák hatóerejével. Ezért tájékoztató előadásokat tartok a témában és létrehoztam a Rozmaringos műhelyt, ahol különböző természetes anyagokkal próbálok különböző problémakörökben segíteni az embereknek, és tanácsot adni a szakmámon belül. Én is készítettem egy rovarriasztó keveréket, amely nemcsak a szúnyogok ellen, hanem a kullancsok ellen is hatékony. Ebben szintén az indiai citromfű, a kubeboid olaj, ami a szúnyogriasztásért felelős, illetve a geránium vagy rózsamuskátli illóolaj, ami pedig a kullancsok távoltartásáért, ami ebben az időszakban szintén nagyon fontos. Illetve kiegészítésként különböző formában, méhviasszal, méhviaszban feloldva ugyanúgy ezekkel az illóolajokkal készítek illatviaszokat, és illatgyertyákat is a szúnyogok távoltartására. Tehát én is ezeket a saját fejlesztésű, természetes eredetű termékeimet használom.

Forrás: Török Tímea / duol.hu