Mesebeli vidéken varázsoltak ismét a Dél-Fejér megyei tehetségek a Princess Tánc- Sport Egyesület hagyományos évzáróján. A helyszínre ellátogató telt házas közönség előtt számos koreográfiát mutatott be az egyesület óvodásoktól a felnőttekig terjedő táncosai, mintegy kilencvenen színre lépve. A színpadon láthattunk kezdő, középhaladó csoportokat, de természetesen a versenykoreográfiákat is bemutatták a fellépők. Szinte minden stílus felvonult a délutánon. A programot nem csak a Princess táncosai színesítették, hanem az Ajka-Padragkút Táncegyüttes tagjai, valamint a Tehetség AMI TenDance, Tolnai Csodacsapat és az Alapi Párduc csoportja is, ők mind-mind részesei volt a sikernek.

Egy képen a gála főszereplői

Fotó: Fent Győző

Mint ismert, a mátyásdombi Dudás Patrícia 2015 júniusában alapította meg az azóta is aktívan működő Princess Tánccsoportot, amely azóta már egyesületként is számtalan sikereket ért el. Volt mire emlékezni, hiszen idén is magyar bajnoki arany és dobogós helyezésekkel öregbítették Dél-Fejér hírnevét. Mindemellett a szombati alkalom egy igazi mérföldkő is volt: a Tánckavalkád gála a X., míg maga a tánccsoport Tia vezetésével a IX. születésnapját ünnepelte. Természetesen a torta és évzáró révén a díjak kiosztása sem maradhatott el! Az egyik legérzelmesebb pillanat mégis az volt, amikor magát a művésznőt díjazták. A fellépő táncosok, Radnai Zoltán művész segítségével érzelmes méltatásban emlékezett meg Dudás Patrícia áldozatos munkájáról, majd az Év edzőjének járó serleget is átnyújtották neki. A sorok hallatán Patrícia szemében megjelentek az örömkönnyek. És ha már meglepetések: a gála végén egy csodálatos apa-lánya táncos produkciót is láthattak az érdeklődők a vendégként érkező édesanyák számára.