Vajai-Kovács Viktória elnök asszony a FEOL megkeresésére elmesélte, már kora délelőtt nagy volt a készülődés, a gulyásfőző versenyen résztvevői megérkeztek a művelődési ház udvarára, majd érdekes programokkal folytatódott a hét utolsó napja:

– 11 órától a Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett, „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért program” keretében megvalósított mézeskalács és gyertyaöntő szakkörök tevékenységét összefoglaló kiállítást tekinthették meg a látogatók, majd bele is kóstolhattak a mézeskalácssütés és -díszítés világába. A magyar ember közös szeretetnyelve az evés és etetés. Kultúránk szerves része a közös étkezés, melyen keresztül egyenes út vezet a jóízű beszélgetésekhez. Mire elkészültek a finom levesek, az egyesület lelkes tagjai is kisütötték a finom kefires és medvehagymás lángost, amivel megvendégelték az egyre növekvő számú családokat és baráti társaságokat. A finom étel mellé természetesen friss limonádé is járt, bodzás illetve málnás ízben – mondta lelkesen a Cecéért Egyesület elnök asszonya.

A délután folyamán aztán „Fabatkagyűjtés” vette kezdetét, a gyerekek nagy izgalommal vágtak neki a különböző ügyességi és szellemi vetélkedők sorának. Névre szóló „útlevelükbe” gyűjtötték a sokféle feladaton elért eredményeik után járó pontszámokat, majd a verseny végén kialakult összpontszámukat, vagyis a jelképes „fabatkájukat” különböző ajándékokra válthatták be. Eközben megtörtént a gulyásfőző verseny értékelése is, és az eredményhirdetésen mind a hat csapat átvette emléklapját, oklevelét, kupáját.

A délutáni programok megkoronázásaként a Tihanyi Vándorszínpad „Csodahegedű” című zenés mesejátéka zárta a remek hangulatú családi napot a Művelődési Ház színháztermében.

Fotó: Vajai-Kovács Viktória

A szervezők nem feledkeztek meg arról sem, hogy a családi piknik napja épp egybeesett a pedagógus nappal, ezért verssel és rózsával köszöntötték a helyszínen lévő óvónőket, tanítókat, tanár kollégákat, akik szép számban voltak jelen a rendezvényen, mivel önkéntesként, az ügyességi feladatok lebonyolításában segítették az egyesület munkáját. Természetesen egész nap szólt a zene, volt büfé és fagylalt, a gyermekek legnagyobb örömére légvár, de a csillámtetoválásra is egész nap tömött sorokban álltak kicsik és nagyok egyaránt.