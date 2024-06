„Nem esett messze az alma a fájától!" – Rácz Katalinra pedig teljesen ráillik ez a közmondás. Ahogy találkozásunkkor fogalmazott, valósággal beleszületett a sportba! Olyan családban nőtt fel, ahol központi szerepet játszott a sportolás, hiszen szerettei körében több sportágban is olimpikonok, olimpiai éremmel rendelkező, világ-és Európa-bajnoki érmesek is vannak. Családjában többen is edzősködnek és testnevelést tanítanak, így szinte egyenes útja vezetett ebbe a világba, vagy mégsem? Erre is rákérdeztünk a Székesfehérvári István Király Általános Iskola tesitanárától.

A sport szeretete már kiskora óta létezett, mi motiválta, hogy tanár legyen?

– A felmenőim dacára ikertestvéremmel kifejezetten ügyetlenek voltunk a korosztályunkban, ez is motivált minket abban, hogy belevágjunk komolyabban is az atlétikába. Gyermekkorom példaképe a bátyám volt, aki 110 m-es gátfutóként szinte mindent megnyert. Ikertestvéremmel együtt pedig csak ámultunk és bámultunk a teljesítményén. Picit irigyek is voltunk rá azt hiszem, hiszen mindig érmekkel tért haza a versenyekről. Erről álmodtunk és álmodtam én is, ami végül megadatott. 9 éves korom óta aktívan sportolok és versenyekre járok mind a mai napig. Emlékszem már ideje korán eldöntöttem azt is, hogy pedagógus leszek. Rengeteget köszönhetek ebben Kis-Kovács Károlynak, a Békési DAC edzőjének, aki óriási türelemmel, szaktudással és folyamatos motiválással elérte azt, hogy lételemem legyen sport. Saját bőrömön keresztül éreztem azt, hogy mennyit jelent, ha bíznak bennem és én is ilyen pozitív érzéseket szerettem volna adni másoknak, ezért is határoztam el már 12 évesen, hogy pedagógus leszek.

Rácz Katalin vidámsága és életöröme diákjaira is átragad.

Fotó: Interjúalany

Több évtizede tanít: meglátása szerint ki a jó testnevelő tanár?

– Szerintem a legfontosabb a pedagógus személyisége, hiszen csak az tudja a gyermek személyiségét hatékonyan fejleszteni, aki képes példaként elől járni. Legyen türelmes, következetesen követelő tanítványaival, de mindig megértően segítő. Az eredményes pedagógiai munkához pedig mindemellett fontos a biztos szakmai tudás. Azért is lettem testnevelő tanár, hogy ne csak átélhessem, hanem át is adhassam a mozgás okozta pozitív hatást a különböző korosztálynak. Egy-egy sikeres óra, verseny, a gyerekek lelkesedése újabb energiákat ad számomra. A testnevelő pályafutás folyamatosan kihívásokkal teli, amit nagyon szeretek. Sok múlik rajtunk, hogy megszerettessük a sportot, s örökre szóló attitűdöt építsünk be, ezáltal minőségi életet éljenek a gyerekek a későbbiekben.