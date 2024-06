Székesfehérváron is megteszi a szükséges intézkedéseket az önkormányzat: összegyűjtve elérhető az ivókutak listája, és klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben. A város polgármestere mindenkit arra kér, hogy figyeljünk egymásra, kiemelten a környezetünkben élő idős emberekre, valamint vigyázzunk a háziállatainkra is. – olvasható az ÖKK közleményében.

A részletes tájékoztató az alábbiakban olvasható:

„Tájékoztatom Székesfehérvár Megyei Jogú Város lakosságát, hogy az Országos Tisztifőorvos 2024. június 19. (szerda) 00.00 órától 2024. június 22. (szombat) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást adott ki.

A hőhullám élettani hatásai: a hő stresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségben a további információig.

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: egészségvédelmi ajánlások közzététele, villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása, közkutak működésének biztosítása Székesfehérvár területén.

A Székesfehérvár területén működő közkutak vízvételi lehetőségei a városi honlapon megtalálhatóak:

https://www.szekesfehervar.hu/ivokutak

Reggel hét órától az esti órákig a tűzcsapokra ivásra alkalmas szerkezetek felszerelése:

Béke tér, Vasútállomás (autóbuszkijáratnál)

Prohászka O. utca - Kaszap I. utca sarok

Petőfi S. utca - Kossuth L. utca sarok

Várkörút - Watthay utca sarok (Brunszvik Óvodánál)

Piac tér - Liszt F. utca sarok

A bárki által igénybe vehető klimatizált, illetőleg hűvös helyiségek:

Alba Plaza (minden nap nyitvatartási időben, hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 7.00-21.00, péntek-szombat 7.00-23.00, vasárnap 7.00-21.00)

Autóbusz-pályaudvar váróterem,

Fehér Palota (minden nap nyitvatartási időben, 6.00-22.00)

Felhívom a munkáltatókat, hogy a munkavállalók hőterhelésének csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg.