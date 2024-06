Mióta lovagol? Hogyan kezdődött a “nagy szerelem”?

– 10 éves koromban indult Nagykarácsonyban, Géró Katánál, tőle tanultam meg a lovaglás alapjait. Az ugró munkákat már Cecén, Kapoli István és Badics János kezei között kezdtem elsajátítani, melynek köszönhetően 2019-ben Fejér Megyei Ifjúsági bajnok lettem. Ekkora már versenyszerűen lovagoltam a távlovagló szakágban is. 2020 volt az áttörés éve, amikor minden álmom a távlovaglás irányába terelődött. Bennem és a lovaimban rejlő szorgalmat, lehetőségeket Győr mellett élő Fekete Róbert és családja támogatásával sikerült kamatoztatni, s így jutottam egészen odáig, hogy két nagyobb tornára is sikeresen kvalifikáltam magam. Persze mindez nem ment volna a családom támogatása nélkül, hálás vagyok nekik.

A lovaglás egy életforma! Bukor Barbara úgy tekint a lovára mint egy igaz barátra, jóban-rosszban együtt vannak.

Fotó: A család

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy életforma. Miben van a varázsa?

– Igen, mondhatjuk annak, itt egy élőlény a társam, akire nem úgy tekintek, mint egy eszközre, hiszen ha nincs verseny, akkor is mindennapi gondoskodást, ápolást igényel. Ő egy igaz barát, jóban-rosszban együtt vagyunk. Természetesen voltak hullámok, hegyek, völgyek a pályafutásomban, de együtt közösen sikerült kimásznunk belőle és megmásznunk a hegyet. Most egy újabb van előttünk!

Mit érzett akkor, amikor megtudta, hogy részt vehet a világ és európai versenyeken? Mi vezetett idáig?

– Számomra sokszor még most is hihetetlennek tűnik, hogy sikerült a minősülés. Természetesen mérhetetlen boldogságot éreztem, amikor a záró orvosin gratuláltak a sikeres befejezéshez. Mindig hittem benne, hogy az elvégzett munka előbb-utóbb beérik. Az évek alatt nagyon sok különböző loval sikerült versenyeken részt vennem, s mivel nincs két egyforma ló, így mindegyikük tanított valamire. Ezek mellett természetesen mindig voltak öröm- és bánatkönnyek, de persze a kudarcokból a legnehezebb felállni, de egyben a legtöbbet tanít is.

A sikerért egy egész csapat dolgozik.

Fotó: A család

Mit szólt a sikerekhez családja, barátai, munkatársai?

– Mivel ez egy igen költséges sport, természetesen szüleim támogatása nélkül most nem lenne miről beszélni. A belém fektetett bizalmat és anyagi támogatást az elért eredményekkel igyekeztem igazolni, hogy nem feleslegesen teszik. Mind a barátaim, mind a munkatársaim természetesen örülnek sikereimnek és a tőlük lehetséges módon támogatnak. Hálás vagyok, tudniillik nagyon kevés embernek adatik meg, hogy erre a szintre eljusson.