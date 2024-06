Az egykori Ságvári, a mai Széchenyi István Technikum adott otthont annak az osztálytalálkozónak június 15-én, szombaton kora délután, melynek diákjai fél évszázaddal ezelőtt érettségiztek az iskola falai között.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– 1974-ben végeztünk, mi voltunk a 4C osztály – meséli a feol.hu-nak Tóth László szervező, aki maga is a közlekedés-gépgyártó technikus osztályban végzett. – A mienk 39 fős osztály volt, sajnos heten már nincsenek köztünk, de most is 22-en összejöttünk beszélgetni. Ötévente mindig találkozunk.