Exkluzív beszélgetésre hívta őfelsége III. Károly király személyi séfjét Ocsenás Katalin protokollszakértő és Tihanyi Tamás újságíró, akik június 14-én 18 órától fogadják a vendégeket a Halász-kastély hamarosan nyíló Kastélykert Étteremben. A beszélgetőtárs Villám Attila, akit személyesen II. Erzsébet királynő vett fel, és akinek utolsó munkája Károly király koronázási vacsorája volt.

A szervezők így mutatják be Villám Attilát, akinek angol titulusa „Executive Head Chef at St James's Palace”: „ egy olyan fiatalember, aki Kecskemétről indult, és eljutott a Royal Dining Room-ig, majd két évtized után idén tavasszal ideköltözött a Velencei-tó partjára. Ennek okán köszöntjük most őt és beszélgetünk vele királyokról, ceremóniás vacsorákról, szabályokról, a royal protokollról.”