Külön telefonos szekció és egy komplett telefonközpont is megtalálható volt a bejárattól jobbra, emellett vannak olyan kiállított gépek, melyek nem kipróbálhatók, viszont remekül néznek ki és hangulatosak.

Fotó: Kovács Patrik

Egy Silicon Graphics gépet is lehetett használni, amely azért különleges, mert a fentebb említett Doom másik főfejlesztője, John Carmack egy ilyen gépen írta meg a 90-es évek másik legendás játékát, a Quake-et, emiatt ezen a gépen csak Quake-el lehetett játszani.

Az épület bal felső részén gázplazma kijelzős gépeket lehetett látni, amelyek az első laptopok voltak, körülbelül 5 kg-ot nyomnak és nem tartalmaznak akkumulátort.

Most először étkezésre is volt lehetőség, a tornatermen kívül egy büfékocsiból lehetett vásárolni és bevinni a szükséges kalóriákat. Innen pár perc sétára van az esemény másik helyszíne, amely először fordult elő a kiállítás történetében. Itt szimulátorban is versenghettek a kilátogatók, továbbá újabb számítástechnikai csodákat lehetett szemügyre és kézbe venni. Egyedileg összeépített PC-k, melyek az adott kor abszolút csúcstermékeiből lettek összeépítve az épület közepén pompáztak. Próbálnak a kicsikre is gondolni, így amíg a családapák szórakoznak, addig például a kislányoknak is helyeztek el egy külön helyet, ahol pónizni és babázni tudnak. A kiállítás megépítése 1 hétbe telik, az összerakás pedig 1 napot ölel fel.

Fotó: Kovács Patrik

Volt példa olyanra is, hogy pár fanatikus sátrazva várta a kiállítást, Bacsis elmondása szerint lassan kezd az egészből egyfajta fesztivál lenni. Jó pár évvel ezelőtt még úgy volt vele, hogy ezt a kiállítást nem lehet már tovább fokozni, most már viszont látja, hogy rengeteg potenciál van ebben, hiányzik még például a rádió- vagy a TV-kiállítás.