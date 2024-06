„Tánckavalkád gála” – már az elnevezésből is lehet sejteni, hogy bizony élettel telik meg szombat délután 16 órától a mesebeli helyszín: büszke szülők, barátok, ismerősök, érdeklődők foglalnak majd helyet a közönség soraiban, míg a színpadon látványosnak ígérkező, show-elemekkel tarkított produkciókat láthat a publikum.

Mint ismert, a mátyásdombi Dudás Patrícia 2015 júniusában alapította meg az azóta is aktívan működő Princess Tánccsoportot, amely azóta már egyesületként számtalan sikereket ért el. Nem volt ez másként idén sem. Számos dobogós helyezés és bajnoki cím jellemezte eddigi idényüket.

– Hihetetlen, hogy repül az idő, idén már a IX. gálát tartjuk, amely megkoronázása ennek a rendkívüli évadunknak és nem mellesleg 2015-ös megalakulásunknak a születésnapja is – mondta fülig érő mosollyal Patrícia, majd tanítványait dicsérte:

– Évről évre magasabb szintre tesszük a mércét, túlszárnyaltuk az eddigieket. Most is büszkén kijelenthetem: ez az év eddig a legtöbb táncos foglalkoztató, legmelósabb évünk! Összesen 90 táncosom lép a színpadra és csillogtatja meg tehetségét, vendégelőadóként az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és TenDance lép a színre. Nagy öröm számomra, hogy a Tehetség Művészeti Iskolából is érkeznek csoportjaim színesítve a programot. Unatkozni se mi, se a közönségünk nem fog, hiszen szinte minden stílusban megmutatkozunk. Meglepetésként egy csodálatos apa-lánya táncos produkciót is láthatnak az érdeklődők a vendégként érkező édesanyák számára. A gálát követően este pedig Mezőszentgyörgyön szülinapi bulival zárjuk napot, ahol a vendégeink a gyerekeket támogathatják.