– Tavaly októberben hallottunk arról, hogy felszedik a műfüvet a helyi futballklubnál, amit sikerült megszereznünk és aztán szülői kezdeményezésre, közösségi összefogásban épült meg a szabványméretű műfüves kispálya. Köszönettel tartozunk minden magánszemélynek és vállalkozónak, aki ebben mellénk állt és bármilyen formában részt vállalt az elképzelés megvalósításában – mondta Hartégen Gyula Herbert, főszervező, kezdeményező, aki mezítláb végezte el a pálya átadójára rendezett focitornán a kezdőrúgást. Ezzel emlékeztetett arra, hogy azon a helyen, amit Csákváron a terület tulajdonosa után Czvikli-gyöpnek is hívnak, generációk sora rúgta a bőrt. És rúghatják ezután is, hiszen a szombaton átadott pálya nyitott, ingyenes, bárki által szabadon használható. Az egyetlen feltétel, hogy tartsák be a pályahasználatra vonatkozó szabályokat!

A szombati pályaavató alkalmából rendezett focitornára tíz csapat nevezett. A felnőtt és gyerek alakulatok a rekkenő hőség ellenére is „nyomták”, komoly meccseket vívtak, a korosztályok nélküli vegyes torna végén pedig díjakat is osztottak a rendezők. A tornán felül egésznapos programmal várták az érdeklődőket. Volt minden, ami amúgy egy juniálison is lenni szokott: habparti, dartsfoci, ugrálóvár, étel-ital, a nap zárásaként pedig tábortűz.