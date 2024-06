Nem túlzás azt állítani, hogy a széles nyilvánosság számára Fejér vármegye hírportálja fedezte fel Villám Attilát, a brit királyi palota egykori séfjét, hiszen az elmúlt években kétszer is meglátogattuk a szigetországban, hogy riportban számoljunk be nem mindennapi pályafutásáról. Egyszer még – a titkosszolgálat tüzetes átvilágítása után – szigorúan őrzött munkahelyére, a brit uralkodók hivatalos rezidenciájába, a Szent Jakab-palotába is elkísérhettük. Megmutatta a Royal Dining Room-ot, a konyhát, de még a testőrség hálóhelyét is. Attila azóta hazaköltözött, jelenleg és átmenetileg Székesfehérváron él és mivel sikerült eladnia londoni házát, Agárdon építkezik.

Ocsenás Katalin gárdonyi protokollszakértő írásaink nyomán értesült arról, hogy a hírneves séf rövidesen tóparti lakos lesz, ezért pénteken este amolyan kulturális házigazdaként egy rendezvény keretein belül köszöntötte a férfit, aki megosztotta izgalmas élményeit az esemény vendégeivel. Juhász Tibor, az Édenkert Catering igazgatója fogadta az érkezőket a kápolnásnyéki Halász-kastélyban, ott került sor a beszélgetésre az útról, amely Villám Attilát Kecskemétről a csatornán túli Michelin-csillagos éttermekig, a londoni Ritz-en keresztül a St. James Palotáig vezette.

Ezt a királyi koronázás emlékére készült érmet csupán néhányan kaphatták meg, egyikük volt a magyar Villám Attila. Láthatta, aki ott volt a Halász-kastély vendégei között

Fotó: Kunsági Kinga

Mivel a vendégek között sok szakember foglalt helyet – protokoll szaktanácsadók, nemzetközi gasztronómiai szakértők, rendezvényszervezők, hallgatók a Budapesti Metropolitan Egyetemről –, szóba kerültek a szigorú királyi protokollok is. A séf beszélt tradíciókról és modernitásról, a palota konyhájának berendezéséről, a felhasznált alapanyagok származásáról és minőségéről, a különleges menüsorok tervezéséről, a királyi család tagjainak étkezési szokásairól. Válaszolt arra, mi a különbség egy Michelin-csillagos étterem és az állami bankettek között gondolkodásmódban, megoldásokban. Beszámolt a palotában töltött évek napirendjéről, a II. Erzsébet halála utáni időszakról és a koronázási vacsoráról, amely a magyar férfi utolsó komoly angliai munkája volt.

Villám Attila felidézte, hogy az ő feladata elsősorban a St. James Palace-ban lévő Royal Dining Room felügyelete volt. Nyolc felejthetetlen, de nagyon kemény esztendőt töltött ott, ahol a brit uralkodói család több tagja lakott. Ám sokáig nem ment minden úgy, mint a mesében, mint a legtöbb kezdet az életben, az indulás neki is igen nehéznek bizonyult. Sokáig nem találta a helyét, egyik rossz döntése követte a másikat. Egyvalamit szeretett csak igazán: alkotni a konyhában. Már tizenhat éves korára ez lett a szenvedélye, de a magánélete komoly hullámverésekkel lett terhes. Aztán úgy érezte, legjobb, ha maga mögött hagyja a múltat, és Angliába költözött. Először Skóciában próbált szerencsét, de ott nem jött be a számítása, végül Angliában, egy Bournemouth melletti üdülőfaluban kapott munkát a világhírű séf, Shaun Hill Michelin-csillagos szakács mellett. Ott megváltozott az élete és úgy érezte, attól kezdve számára semmi sem lehetetlen, így jutott be a londoni Ritz-be. A legjobb helyeken már ismerték a nevét, amikor a St. James Palace-ban egy helyettesítés után elérte, hogy felkínálták: pályázza meg a főséf pozícióját. Hogyan vették fel? Féléves folyamat volt, nehéz interjúk sora, aztán végül odáig jutott, hogy II. Erzsébet királynő számára készíthetett el egy egyszerűnek hangzó, ám mégis nagyon különlegessé tett ételt. Gulyáslevest formált át Michelin-csillagos fogássá, de nem akárhogyan: a módját részletesen elmesélte a FEOL-nak egy korábban, még Angliában készült interjúban. De nem a gulyás volt az egyetlen magyar étel, amit becsempészett a palotába, Harry herceg például imádta a magyar kolbászt és Attila töltöttkáposztáját.