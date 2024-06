Magdi néni maroshegyi otthona még a szerdai családi ünneplésen kapott virágoktól illatozott, mint mondta, nagy meglepetés volt, hogy fia, unokái, dédunokái is össze tudtak gyűlni a hét közepén, és el tudott jönni Budapesten élő húga is, akit a Covid óta, a betegségek miatt csak nagyon kevésszer látott.

Fotó: Simon Erika (ÖKK)

Borbély Béláné Lupányban, Romániában született 1934. június 19-én, és még kisgyerek volt, amikor áttelepítették a családját Magyarországra. Először az ország keleti csücskébe, Jánkmajtisra kerültek, majd onnan Mórra költöztek. Magdi néni az ARÉV elődjénél, az építőiparban dolgozott bérszámfejtőként. Férjével és fiúkkal a hatvanas években költöztek a József Attila utcába, majd 2004-től a Nagykárolyi utcában laknak. Itt ünnepelték hatvanadik házassági évfordulójukat is férjével, aki sajnos pár héttel később tragikus hirtelenséggel elhunyt. Magdi néni a napjait ma is családi körben, főként a most már szintén nyugdíjas fia társaságában tölti rejtvényfejtéssel, pihenéssel, de a szűk családhoz tartozik még két unokája és három dédunokája is.