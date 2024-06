Mórról készült filmünket ITT tekinthetik meg.

Közel 11 ezer hektáros területen fekszik Mór városa, a Vértes és a Bakony között húzódó Móri árok kezdetén. Mór a megye harmadik legnagyobb, illetve legnépesebb városa, óriási gyárakkal, üzemekkel és persze szőlőtáblákkal a külterületeken. A település mérete és hatalmas ipari potenciálja azonban senkit se riasszon el! Ha egy csendes, békés, szinte már családias, látnivalókban és élményekben gazdag helyet keresünk, akkor ez a hely kiváló választás.

Móron és a városhoz tartozó, településrészeken számtalan templom áll. A vallási helyek egyben időmérők is, hiszen az épületek történetei mutatják a móriak és Mór történetét is. Felsődoboson, és Árkipusztán is áll még a templom, de dacol az idővel a kolerajárvány emlékére épített Szent Rókus kápolna is, éppúgy, mint a Szent Vendel nevet elnyert fogadalmi kápolna. És nem csak az idővel, de a széllel is dacol a Kecske-hegy tetején a szőlősorok övezte térben a Szent Orbán kápolna is.

A sárkányt legyőző Szent György-szobor

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

A valódi időmérők természetesen a nagyobb templomok. A Magyar Templom Mór középkori plébániatemplomának helyén, annak részbeni felhasználásával épült, tornya és mellette a falak egy része középkoriak. A 16–17. században a reformátusok még át is építették, ám az új kegyúr, Hochburg János átadta a kapucinusoknak 1696-ban.

A Magyar Templomtól viszonylag távol épült a kapucinus Szentháromság Templom. Hívők százait képes befogadni, különösem, ha megszólalnak a tornyában Szent Imre és Szent Konrád nevére keresztelt harangok. Az 1528-ban alapított kapucinus rendnek legismertebb alakja az a Brindisi Szt. Lőrinc, akinek legendás csatáját máig őrzi az emlékezet. Ez a tény, illetve az, hogy a legendárium szerint a kapucinusoknak köszönhető az azóta híressé vált Móri borvidék létrejötte és az első Ezerjó vessző, arra a döntésre késztette a móri szőlőművelés és borkultúra megőrzésére felesküdött borlovagokat, hogy Brindisi Szent Lőrinc neve és oltalma alatt munkálkodjanak.

Kimagaslik a Magyar templom. A kép előterében Boldog Gizella szobra látható

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

A történelmi egyházak valamennyi felekezete jelen van, sőt aktívan részt vesz a város életében, ám nem csak az imára hívó helyek nyújtanak látnivalókat. A folyamatosan épülő és változó belváros is sokat nyújthat a látogatónak és helyi lakosoknak egyaránt, arról nem is beszélve, hogy szinte nincs olyan nagyobb utcája Mórnak, ahol ne lenne legalább egy kisebb-nagyobb családi borászata. Valamennyi helyen kiváló, elsősorban száraz fehér borokat kóstolhatunk, de néhány vörös és rozé is színesíti a palettát. Ha van kedvünk egyszerre egy nagyobb spektrumot lefedni ezen a téren, érdemes ellátogatni a nemrég felújított Lamberg Pincébe, ahol nemcsak borkóstolásra van lehetőség, hanem arra is, hogy virtuális kirándulást tegyünk a történelmi Móri borvidéken.