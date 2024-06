Szalmonella: A nyári hőségek leggyakrabban előforduló betegsége a szalmonellózis. A nyári időszak ideális feltételeket teremt a különféle hasmenéses megbetegedést okozó baktériumok elszaporodásához. Könnyen megbetegedhet, ha nem megfelelően hőkezelt, fertőzött, vagy romlott ételt fogyaszt. Kerülje a nyers tojást és a belőle készült ételeket, a nem pasztőrözött tejtermékeket, húsokat és fagylaltot. A szalmonellózis akút és erős hasmenéssel, fej- és hasfájással, hányással, magas lázzal és dehidratációval nyilvánul meg. Elsősorban a gyenge immunrendszerű embereket és a kisgyerekeket érinti. A betegség gyanúja esetében keresse fel az orvost, enyhébb esetekben segít a diéta is és a megfelelő folyadékpótlás. A súlyosabb esetek kórházi infúziós kezelést igényelnek.

Hasmenés: Az általános emésztőrendszeri problémákhoz tartozik, de némely esetben valamivel súlyosabb lefolyása is lehet. Nyáron nagyobb figyelmet kell fordítani a higiénára, az utcán ne igyon csapról folyó vizet és kerülje a gyorsan romló ételek, a majonéz, nem hőkezelt ételek és félkészáruk fogyasztását. A fertőző hasmenést ugyanis a baktériumok, vírusok, vagy paraziták okozta gyulladás okozza. A kezelés része a probiotikumok szedése, melyek rendbehozzák a bélflórát és segítenek a szervezetnek megszabadulni a patogén mikroorganizmusoktól, valamint a megfelelő folyadékpótlás és a célirányos diéta. Ajánlott az olyan ételek fogyasztása, melyek sűrítik a székletet – főtt krumpli, rizs, sárgarépa, reszelt alma.

Torokgyulladás: A nyári torokgyulladás torokfájással kezdődik, s leggyakrabban baktériumok és vírusok okozzák. Abban az esetben indokolt az antibiotikumos kezelés, ha a torokban streptococcus baktérium van. Ne halogassa az orvosi látogatást, mert csak ő hivatott eldönteni, szüksége van-e gyógyszeres kezelésre, vagy sem. A torokgyulladást feküdje ki és gargalizáljon A torok és a hangszálak kezelésére sokszor segít a zsálya, menta és a jól ismert só. Gyorsítja a gyógyulást a teák fogyasztása és a sós vízzel való öblögetés. Ne feledkezzen meg a megfelelő folyadékpótlásról és torkát kösse be kendővel.

Kullancscsípés: Előfordulhat, hogy első jeleire nem figyel fel és a tünetek csak a nyár elmúltával jelentkeznek. Egy-egy természetben tett kirándulás után alaposan nézze át a testét. A kullancsot azonnali fertőtlenítés után el kell távolítani. Keresse fel az orvost, ha a kullancs tapadási helye bepirosodik. Ez lehet a Lyme-kór első tünete. Milyen tünetei vannak a Lyme-kórnak? A Lyme-kór egy-két hét után az influenzához hasonló tünetekkel nyilvánul meg. Ha ezeket a tüneteket figyelmen kívük hagyjuk, idegrendszeri problémák jelentkezhetnek. A beteget rosszullétek, szédülés, magas láz, fáradtság, heves szívdobogás és koordinációs zavarok gyötrik. Antibiotikumos kezelése hosszantartó.

Középfülgyulladás: A medencében, vagy a tengeri fürdés után diszkomfortot érez és rosszabbul hall? Az akút középfülgyulladás általában hirtelen szúró fájdalommal jelentkezik az egyik, vagy mindkét fülben, valamint fejfájással és lázzal. Főként baktériumok, ritkábban vírusok okozzák A középfülgyulladás kezelése A bakteriális fertőzés gyanúja esetén szükséges az antibiotikum. A fül átlevegőztetésére az orrcseppek használnak, mivel a fülcseppek nem hatásos, mivel a középfübe nem jutnak be. A panaszokat enyhítik a fájdalomcsillapítók és a meleg borogatások.

Felfázás: Bár a felfázást a közhiedelemben gyakran a téli hidegekkel magyarázzák, valójában téves az elnevezés, hiszen bakteriális eredetű fertőzésről van szó, ami tipikusan nyári betegség, kiváltó oka pedig tízből kilencszer a húgyutakba kerülő E.coli baktérium. A hideg időjárás annyiban mégis hibás lehet, hogy hatására az immunrendszer legyengülhet, ezáltal a szervezet még kevésbé képes a megfelelő védekezésre. Ez azonban nyáron sem ismeretlen: az ész nélkül légkondicionált helyiségek, a hideg fürdővíz vagy elázás egy nyári vihar során még veszélyesebb egy lenge ruházatban. A baktériumok gyulladást okozhatnak a húgyutakban, késői kezelés esetén pedig akár a vesében is, ami akár szövődményekkel is járhat. A legfontosabb ezért a megelőzés, a megfelelő higiénia mellett a sok víz fogyasztása elengedhetetlen, utazáskor pedig plusz egy pulóver, zokni, váltófehérnemű és esőkabát bepakolása. Fontos, hogy a betegség esetén kerüljük a fürdőzést a nyilvános strandokon, hiszen amellett, hogy másokat is megfertőzhetünk, a saját betegségünk is súlyosabbá válhat.

Gombás fertőzések: A gombás eredetű betegségek szintén sokkal gyakoribbá válnak nyáron, hiszen a meleg test kedvező környezetet jelent számukra a szaporodáshoz. A talpon és a lábujjak között kialakuló fertőzés kezelés híján a körömre is átterjedhet. A lábgombásodást sajnos nemcsak az izzadás és a helytelen lábbeliviselet okozhatja, a nyilvános strandokon, a mezítláb bejárt kövezeten hamar érhet fertőzés önhibádon kívül is. Ezért a vízből kijőve mindig töröljük szárazra a lábunkat, és feltétlenül használjunk saját papucsot! A hüvelygombát legtöbbször a Candida albicans nevű élesztőgomba okozza, amely szintén nagyon kellemetlen tünetekért tehető felelőssé. E gombák szaporodásának is kedvező az emberi test hőmérséklete, a szűk nadrágok, a műszálas fehérneműk viselése és a hajlatok felmelegedése. A fertőzés szintén elkapható a strandokon, de a közös törülközőhasználat is okozhatja.