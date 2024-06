A csákvári székhelyű Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány tavaly óta vesz részt ebben a munkában, a madarakat Szalai Gábor, természetvédelmi munkatárs gyűrűzi, aki az énekes-, és ragadozómadarak után megszerezte a vízimadarak gyűrűzéséhez szükséges képesítést is. – A fehérgólya fészkeket hosszú évek óta országszerte követi a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, így pontosan tudjuk, melyikben mikor és hány fióka kelt ki. A vármegye talán egyik legrégebbi gólyafészke egyébként éppen Csákváron található a Széchenyi utcai idősotthon tetején: feljegyzések szerint több mint 100 éve minden évben visszatérnek ide költeni a gólyák – tudtuk meg Szalai Gábortól, aki kérdésünkre azt is elmondta, a Pro Vérteshez tartozó 17 településen is a napokban zajlik a kisgólyák gyűrűzése, amit bárki megnézhet, lefotózhat. Ebben az évben 8 fészekben 26 fiókát számoltak meg. A szakember szerint a fészkenként kicsivel több mint hármas fiókaátlag közepesnek tekinthető.

– A fészkeket drónnal ellenőrzöm, innen tudom, mikor, melyikben hány fióka kelt ki. Gyűrűzni öthetes koruk körül lehet őket, amikor a lábuk alkalmassá válik erre. A gyűrűzést az E.ON-nal egyeztetve végezzük, hiszen az esetek többségében villanyoszlopokon fészkelnek a gólyák. Régebben alumínium, ma már inkább színes madárgyűrűket használunk – a magyar gólyáké kék színű –, ami lehetővé teszi, hogy a madarakat nyilvántartsuk és – bár egyelőre még nem jeladósak – nagyjából nyomon követhessük.

A hét elején Pátkán és Zámolyon kaptak jelölést a madárfiókák. Aki szeretné megnézni maga is a műveletet, annak a Pro Vértes június 24-én hétfőn 9 órakor Száron, június 27-én csütörtökön 9 órakor pedig Vértesbogláron biztosít erre lehetőséget. További gyűrűzés is várható a csákvári Szent Vince Otthonnál, valamint Bokodon, ám ezek konkrét időpontja még nincs meg. Van még egy megfigyelt fészek a csákvári Fornapusztán, ahol a fiatal, két éves gólya-mama – akit két évvel ezelőtt Nádasdadányban gyűrűztek meg – még a tojáson ül.