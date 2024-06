– Idén már harmadik éve, hogy még nyári szünet előtt felajánlottuk az Örökzöld Óvoda gyermekei számára az ingyenes pónilovaglást – tudtuk meg Fridrich-Czinkóczi Katától, a tanya háziasszonyától, aki hozzá tette, tavaly már a nagyobbak sem maradtak ki a jóból, hiszen a céljuk egyértelmű: megszerettetni a lovakat és a lovaglást.

A képen Fridrich-Czinkóczi Kata és férje, Fridrich Norbert.

Fotó: Ma No Ka - Tanya

– Az óvodások mellett a helyi Szent Miklós Általános Iskolába is ellátogattunk két szuper lovacskával. Nagyon élvezték a lehetőséget, kicsik és nagyok örömmel próbálták ki a lovaglást. Volt aki többször is fordult – teszi hozzá nevetve – Az iskolába férjemmel, Norbival látogattunk el, míg az óvodában lelkes bértartónk Horváth-Péntek Nóra volt segítőm a pónik körül. Jövőre ismét számíthatnak ránk a gyerekek!

Végül megtudtuk azt is Katától, hogy a nyári szünetben is készülnek heti programokkal, ráadásul július 7-én egy igazán izgalmas western workshop is megrendezésre kerül a Ma No Ka - Tanyán, a lovasnapon megismert Rencs Tibor közreműködésével. Részletek Fridrich-Czinkóczi Katánál.