Hasonlóképpen volt ezzel Nagy Balázs is, aki egy dologban azonban biztos volt, hogy nem tud egyetlen szakmánál leragadni, szeretné több szemszögből is látni a világot. A fotózás és a közlekedés azonban már kicsi kora óta megdobogtatja a szívét, nyarai nagy részét pedig a Velencei-tavon tölti hajósként, matrózként. A sétahajózás mellett sárkányhajózást is vezet, valamint hamarosan lediplomázik mint fotográfus. Vendégünk tehát Nagy Balázs, egy olyan fiatal, aki sokak számára lehet példa.

Hallgassák meg a vele készült podcast adásunkat!