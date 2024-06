Reggel 6 órakor megszólal és szükség esetén este 19 óráig hallható a gárdonyi határban az a durrogó hang, amely kicsapta a biztosítékot valaki(k)nél a napokban. Először az L. Simon Borászatot vette célba a telefonáló, akinek hívását nem tudta szó nélkül hagyni a szőlőterületen gazdálkodó L. Simon László. Mint nyilatkozatában fogalmazott, „Az elmúlt két napban több névtelen telefonáló zaklatta a munkatársainkat a gárdonyi határban hallható "durrogtatások" miatt. Otrombán kiabáltak, s feljelentéssel fenyegetőztek.” Mint kiderült azonban, félrement a fenyegető üzenet, ugyanis ezúttal nem ezen a területen szóltak a gázágyúk, hiszen a szőlőtőkék még nem teremnek, nem kíváncsi még rá a seregély. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne máshol gyümölcs, ahol óriási károkat tud okozni a ma védett seregély és ne védekeznének ellene ők is, amikor eljön az ideje. Ezért is fogalmazott úgy L. Simon László, hogy „Amikor szükséges lesz, mi is meg fogjuk óvni az ültetvényeinket a seregélyektől. Ezt a törvények betartásával fogjuk megtenni. Természetesen éjszaka senki sem működtet gázágyúkat, mi sem fogunk. Cégünk tulajdonosai és dolgozói is helyi lakosok, már csak ezért is igyekszünk a legkevésbé zavarni az itt élők és a nálunk nyaralók nyugalmát, akik ráadásul a vásárlóink is. Ugyanakkor a megértésüket és a türelmüket kérjük.”

A környék – azaz a gárdonyi, velencei, seregélyesi és pusztaszabolcsi – gazdálkodók, mint fogalmazott, sok embernek adnak munkát, „minőségi élelmiszeripari alapanyagokat és termékeket állítanak elő, s adót fizetnek. Rendet tartanak a határban, gondozzák a mezőgazdasági utakat, s mások után összeszedik az egyre több illegálisan lerakott szemetet. Nekik igenis joguk minden legális eszközzel és módszerrel megvédeni a területüket és a terményeiket” – tette hozzá.

Ezt az álláspontot képviseli valószínűleg minden mezőgazdasággal foglalkozó, nem csak a térségben. Így van ezzel Borbás Edit is, akinek a gyümölcsösébe szerinte még be is mentek engedély nélkül azok, akik a durrogás forrását keresték. Merthogy náluk most érik a meggy, melyet évek óta károsítanak a seregélyek. Ezért is használják reggel 6 és este 19 óra között szükség esetén – engedéllyel – a gázágyúkat. A gazdálkodó feldúlt hangon mesélte a feol.hu-nak: ő is megkapta a fenyegetőző telefonhívást, mégpedig egy hölgytől, aki azt ígérte, ha nem maradnak csendben, felgyújtja a gyümölcsöst védő eszközt. A rendőrségi feljelentés tehát érik. Erről így mesélt zaklatottan: