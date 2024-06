– Jelenleg Mosonmagyaróváron élsz és dolgozol. Hogyan telnek a napjaid?

– A férjemmel két gyermeket neveltünk. A fiúk pár éve már kirepültek a családi fészekből, és önálló életet kezdtek. Szabadidőmben szívesen olvasok, kertészkedek. Fontos számomra az egészséges táplálkozás, a mozgás. Rendszeresen jógázom. Folyamatosan képzem magam, hogy a szakmámat minél magasabb színvonalon végezhessem. Jelenleg a főállású védőnői munkám mellett csaknem egy éve helyettesítek is.

– A nagyközönség beszavazott az Év Védőnője elnevezésű online versenyre. Mit szóltál mindehhez, amikor láttad, hogy nagyon gyorsan gyarapodnak a rád adott szavazatok?

– A Magyar Védőnők Egyesülete 2011 óta több kategóriában ajánlja az Év Védőnője díjat. A közönségszavazás kategóriában idén engem is jelöltek a szülők. Egy hétig tartó szavazás indult, amely először nyilvános volt, majd az utolsó két napban levették a szavazati pontszámokat, és „vakon” folytatódott. Rengetegen szavaztak rám, szurkoltak, rengeteg üzenetet kaptam. Olyanok is támogattak, akik tíz-húsz évvel ezelőtt, vagy még régebben tartoztak a védőnői gondozásom alá. Szinte időutazásként éltem ezt meg, mivel rengeteg régi emlék előjött a szülők üzenetei alapján. Fantasztikusan jó érzés volt, ahogy peregtek a szavazatszámok. Többször el is érzékenyültem.

Bordákné Kovács Anita Lepsényben, Mezőszentgyörgyön kezdte pályáját

Fotó: BKA

– A verseny hajrájában felhívással fordultál első munkahelyed lakosai felé, hogy az egykori ismerőseid (lepsényiek és mezőszentgyörgyiek) támogassanak szavazataikkal. Hitted, hogy ennyien fognak rád voksolni?

– Álmomban sem gondoltam volna. Nagyon megtisztelőnek éreztem a jelölést, így igyekeztem széles körben tájékoztatni azoknak a településeknek a lakóit, ahol védőnőként valaha dolgoztam. Meglepődtem, hogy milyen sokan emlékeznek rám, hiszen közben eltelt harminckét év.

– Budapesten tartották a díjátadót és az ünnepi gálát. Mi történik egy ilyen alkalmon, amelynek az érdeklődők csak a végeredményét látják?

– A Belügyminisztérium Márványtermében zajlott a díjátadó. Szigorú biztonsági ellenőrzés után lehetett csak az épületbe lépni. Csodálatos volt a terem mennyezeti üvegkupolája a hatalmas csillárokkal. Ezen a napon köszöntötték a négy, öt, hat, sőt hét évtizede végzett kolléganőket is. A versek, a zenei blokkok szép műsort adtak. A szavaló művésznő hozta a kisgyermekét is, és megható beszámolót tartott a védőnővel való kapcsolatáról. A megtisztelő díjat a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és a népegészségügyért és prevencióért felelős főigazgató-helyettes adta át.