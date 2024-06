Hány nap van még ...? Hamarosan júliusra hajtjuk a falinaptárat és már csak pár hetet kell kibírni és nekem is elérkezik a várva várt vakáció! Már januárban megfogadtam, nincs mese, a júliusi nyaralásra fitt leszek és strandtestű. Többé-kevésbé haladok a célom felém, de még van egy kis időm. Az otthoni edzés mellett rendszeressé váltak a kinti mozgások, egyszer a futópályán, máskor a biciklin hajtom a kilométereket. Szokták volt mondani: a lapos has a konyhában készül! Ezt betartva szinte teljesen elhagytam az étrendemből a szénhidrátot, párolt zöldség, csirkehús és gyümölcsturmix a menü. A minap már egy-két kocka is megjelent a hasamon. Egy szó, mint száz, vágom a centit, július 22-e már közeleg.