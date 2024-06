Bene Lászlónál járunk. A ’90-es évek hírhedt bűnözőjénél, a „Skálás” gyilkosokként elhíresült bűnöző páros még élő tagjánál, aki immár a második életfogytiglaniját tölti a szegedi Csillag Börtön falai között. Idefelé azon gondolkodtam, hogyan lehet ezek között a falak között több évtizedet eltölteni. Bezárva! Sőt, egy egész életet…, egészen pontosan éppen kettőt... Elképzelni is lehetetlen.

Bene László rutinosan ül a kamera előtt. Jócskán van tapasztalata az évek alatt vele készített számtalan interjú és beszélgetés után. Mi sem most találkozunk először, talán nem is utoljára. Jó ideje foglalkoztat Bene története. Próbálok rájönni, hogy mire volt jó a sok balhé: ugyanis értelme nem sok volt… A társa mellett mindvégig ott maradt, holott tudta, az nem érdemes rá, mégis kitartott Donászi mellett. Valamiért így döntött... Talán a miértekre is rájövök ma délelőtt.

Érdekelne a családjához fűződő kapcsolata, a gyerekkora. Miként tért rossz útra…, hogyan lesz valakiből az ország egyik leghírhedtebb bűnözője egy pedagógus édesanya és egy hegedűművész édesapa mellett? Nem hiszem, hogy a bajok forrása a nevelésében gyökerezik.

– Már gyerekként a szabadság érzésére vágytam. Amióta az eszemet tudom mindig így volt. A szabadság nem egyenlő a szabadság érzésével! Nehogy azt gondolja! A szabadság érzése ott van, ahol szabadon szárnyalhat az elme. Az elme határozza meg az embert. Már gyermekként megmondták nekem, hogy nagy dolgot fogok csinálni, vagy nagy gond lesz velem. Azóta is ezen gondolkodom. Amúgy az első kisebb lopásomba is a szabadság vágya miatt keveredtem bele. 18 évesen menekültem otthonról, nem bírtam apám folyamatos hegedülését hallgatni. Megoldottam. Az iskolában az egyik társam óráját elloptam, otthon pedig szándékosan szem előtt hagytam. Hamar megtalálták a rendőrök. Ennyi elég volt, hogy megszabaduljak a folyamatosan politizáló, ’56-os elítélt apámtól, az általa folyamatosan hallgatott Szabad Európa adásaitól. Aztán balhékba keveredtem, börtönbe is kerültem...

Így ismerte meg a társát, akivel elkövették a több ember életét követelő gyilkosságokat?