A Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület elnöke örömmel számolt be rendezvényről és egyben nagyon büszke volt, hogy társaságuk is részt vehetett a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tartott eseményen.

Örömmel vettük a meghívást és tisztelettel el is fogadtuk. Jó volt találkozni más szervezetekkel ezzel is mélyítve a kapcsolatunkat. A közösség, a valahová tartozás érzése hihetetlenül lényeges szempont hosszú távon és ezt mind-mind átélhettük – kezdte beszélgetésünket Szekeres Béláné egyesületi elnök, aki megkeresésünkre autentikus beszámolóval is szoltált:

Szekeres Béláné: A már meglevő ismeretségek elmélyülése mellett, több új személyes kapcsolatot is sikerült kialakítani.

– A szívélyes vendégfogadás után, köszöntő beszédek hangzottak el, majd relikviáinkkal és bemutatkozó anyagainkkal a standunk berendezését kezdtük meg. A Fejér vármegyei civil szervezetek részére kijelölt területen a móri, sárkeresztúri, mezőszilasi, cecei egyesületekkel igyekeztünk minél több információt átadni magunkról, működésünkről a kavalkádra kilátogató érdeklődőknek. A már meglevő ismeretségek elmélyülése mellett, több új személyes kapcsolatot is sikerült kialakítani, amely a jövőre nézve bizakodásra ad okot, tapasztalat csere és támogató beszélgetések sora van mögöttünk. Az egész napos programot záró koncert után, kissé fáradtan, de hatalmas élményekkel, és pozitív visszajelzésekkel felvértezve köszöntünk el a sok régi és új baráttól. Hálásak vagyunk, hogy a munkánkat elismerik és az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken való részvételre lehetőséget kapunk. Kedvenc mondatom teljességgel megállta a helyét: Jó tenni, jó együtt lenni!